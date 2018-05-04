美股盤後─道瓊清除近400點跌幅 收高5點

道瓊工業平均指數週四清除近 400 點跌幅，終場小幅收高。強勁的企業財報助使該指數結束了連續四天的跌勢。

道瓊與 S&P 500 盤中均跌破 200 日移動平均線，但終場均反彈至該關卡之上。



道瓊工業平均指數收高 5.17 點或 0.02% 至 23930.15。

Nasdaq 指數收低 12.75 點或 0.18% 至 7088.15。

S&P 500 指數收低 5.94 點或 0.23% 至 2629.73。

費城半導體指數收高 8.02 點或 0.64% 至 1267.44。

分析師說，股市變得非常便宜，買盤因而進場。銀行股走勢落後，但工業股反彈良好。波音近來嚴重拖累股市，但今早出現了良好買點。

波音股價上漲逾 2%，帶動了道瓊走高。

今早，美國股市大幅下跌，幾家企業公布獲利優於預期，並未能推升股市，貿易與國際政局擔憂升高，則帶來沉重壓力。

週三收盤後，特斯拉公布財報優於預期。但因執行長馬思克拒絕回答有關毛利率與 Model 3 產量的問題，其股價下跌 6%。

美國財長梅努欽率領政府團隊與中國副總理劉鶴會面，討論兩國貿易問題。

在決定於北京進行談判之前不久，因報導指出美國政府考慮採取行政動作，限制部份中國企業在美國銷售電信設備，該兩個世界最大經濟體關係因而惡化。

週三晚間，川普總統發布推文說，美國政府官員正在中國，試著協商出一套公平貿易。我期望在不久的將來，與習主席會面。

分析師說，川普的公平貿易意指，談判的氣氛可能動盪。談出大幅有利的合約，機會根本是零。但市場希望能降低貿易的緊張。

此外，伊朗外交部長 Zarif 說，「伊朗不會重新協商 2015 年與美國達成的核子協定。這項協定係於三年前達成，也已執行。我們拒絕做任何修改。」

華爾街亦注意華盛頓情況，有更多消息指向川普總統的法律困境。在接受 Fox 新聞台訪問時，總統律師 Giuliani 說，川普已將私人律師柯恩支付給色情片名星的封口費，還給了他。

他的談話似乎與川普及柯恩說的相互矛盾。

分析師說，股市面對貿易戰與 Mueller 調查案的双重壓力。他指出，近來因財報季，市場先前似乎並未注意川普的法律困境。