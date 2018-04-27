【港股解碼】華為遭美調查 中軟國際無奈“同舟共濟”

近年“黑天鵝事件”頻發，既非左派又非右派、人物色彩鮮明的特朗普上臺，英國脫歐，中美貿易摩擦加劇，一切都讓人猝不及防。今年三月底，美國總統特朗普在白宮正式簽署對華貿易備忘錄，對從中國進口的600億美元商品加征關稅，並限制中國企業對美投資並購，貿易戰號角響起，更陸續引發全球股市黑天鵝事件。

特朗普貿易戰主要集中在高科技領域，重點遏制中國在高端製造業可能對美國帶來的挑戰。中興通訊（00763-HK）身先士卒受美封殺，特朗普政府禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟體和技術7年，日前中興倉促在深圳舉行發佈會後，至今仍在停牌。

封殺完中興，轟炸華為使得中美貿易戰持續升溫。北京時間4月25日晚，網傳美國司法部正在調查中國通信巨頭華為是否違反美國對伊朗的貿易制裁，隨後此消息傳出後，華為部分重要供貨商股價紛紛大跌，截止4月26日收盤，港股的中國軟體國際（00354-HK）跌15.861%，舜宇光學（02382-HK）跌9.1%，通達集團（00698-HK）跌超5%，丘鈦科技（01478-HK）跌4.184%，富智康集團（02038-HK）跌3.759%，比亞迪電子（00285-HK）跌2.936%，中芯國際（00981-HK）跌超0.9%。

為何中軟國際受美國制裁華為的消息影響最大？

同舟共濟：中軟國際與華為共生死

從中軟2015年、2016年和2017年的年報中，搜尋“華為”字眼，發現分別有90個、76個和77個，可見它們關係是持續的、穩定的、而且是非一般的。

2017年7月，中軟國際與華為雲簽署第一個“同舟共濟”戰略合作夥伴協議，成為華為雲首家同舟共濟型合作夥伴，雙方在軟體開發雲、雲解決方案、雲服務等領域展開全方位合作。期內攜手華為同舟共濟，中軟旗下IT服務眾包平臺「解放號」推出雲上軟體園系統平臺，在青島、南京、西安、武漢、合肥、重慶等15個城市落地，助力當地政府扶持本地IT企業。

除了從表面看到的中軟國際和華為“同舟共濟”外，華為還為中軟帶來巨大的實質性收入。根據招商證券華研報指，華為、匯豐（00005-HK）、微軟（MSFT US）和騰訊（00700 -HK）是中軟的四大客戶，雖中軟沒有在財務報表裏明確列出其貢獻，但招商證券指上述四大客戶分別占中軟2017年總收入的53%、5%、2%和2%。

(來源：港交所)

如上圖所示，2017年，中軟業務實現高速增長，收入同比增長達到36.3%至92.44億（人民幣，下同），剔除購股權開支之公司擁有人應占溢利同比增長46.8%至7.16億，剔除購股權開支之每股基本盈利同比增長33.1%。若華為占其收入53%，對中軟2017年收益就已貢獻約49億了。

中美貿易戰號角再次響起，中興是前車之鑒，但華為在美業務遠不及中興，特朗普將會作出哪些舉措暫不能預料。但一旦受影響，若中軟今年收入與2017年持平，那麼49億收入恐怕就大大縮水了！那麼也能理解市場恐慌，股價大跳水。

此外，“雲”是中軟國際未來發展的重要方向之一，其副總裁兼投資者關係總監林珊珊曾在今年一月表示：在雲產品方面，中軟重點推出和華為一起聯合研發智造雲，是一個PaaS+SaaS的平臺，目前在徐州、昆山、鎮江、重慶都有簽約，每個地方政府每年給出2000-2500萬，讓中軟三年內協助當地企業上雲，而中國有700萬家製造業企業，如果中軟可在裏面占1%的份額，若平均收費5-10萬，可想而知這是一個什麼樣的體量。

不過這個體量，也有可能在中美貿易戰華為或成炮灰的可能性中萎縮。

若華為遭美制裁，中軟還剩什麼

中軟國際自2003年在創業板上市以來，收入和服務性收入一直保持高速增長，從2003年到2017年，收入的年均複合增長率達到33.3%，服務性收入的年均複合增長率達到43.2%。

(來源：港交所)

中軟國際是華為最大的供應商，占華為國內發包額60%。這些年華為的爆發式增長的確能為中軟帶來可觀的收入，但俗話說“雞蛋不能放在同一個籃子裏”，風險管理對於每個企業來說都至關重要。從可持續發展來看，除了華為，中軟還有什麼，是一個值得深思的問題。

一、BAT是其主要客戶

從收入規模和人員數量上來看，中軟國際目前是中國最大的IT服務公司，它通過兩大分部運營：技術專業服務分部及互聯網資訊科技（IT）服務分部。作為中國領先的IT服務外包商，中軟獲得了BAT的青睞，百度、阿裏和騰訊是其互聯網業務的主要客戶。

中軟國際於去年12月7日公告稱，與百度簽訂人工智慧戰略合作協議。中軟在製造、金融、政務、軌道交通等行業數位化服務經驗豐富，而百度是全球領先的人工智慧公司，雙方將攜手推進AI與IT服務融合發展，圍繞AI技術賦能、行業拓展、技術創新等領域展開全方位合作。

人工智慧作為引領未來的戰略技術，已成為推動經濟發展的新引擎。

此外，中軟與騰訊雲簽訂戰略合作協議，成為最高級別的管道合作夥伴，且與百度簽署戰略合作協議，在人工智慧領域開全面合作，共同推動各行各業的智能化升級。

二、董事局深藏前微軟高層百度現任總裁

值得一提的是，百度公司總裁張亞勤自2008年12月31日便獲委任中軟的非執行董事，至今已是第十個年頭。張亞勤現在在百度負責新興業務和基礎技術體系，且兼任百度美國研究中心董事長，而中軟和百度建立的戰略合作關係，這位高層是否起了穿針引線的作用？投資者心中自有答案。

此外，在加入百度之前，張亞勤曾任微軟公司全球資深副總裁兼微軟亞太研發集團主席，是微軟亞洲研究院（MSRA）創始人之一，曾擔任微軟亞洲研究院院長兼首席科學家、微軟全球副總裁和微軟中國董事長。先不論百度能為中軟帶來多大的收益，有這麼一個背景的人在董事局，不管從技術上還是人脈上，都能對中軟發揮不可小覷的作用。

而中軟是微軟在中國第一家全球首席供貨商和微軟全球最有價值供貨商，而旗下子公司Catapult是微軟32個解決方案供貨商（NSP）之一。

關於華為或遭美制裁的事件，對於中軟來說也許只是一個分散風險的警醒。人生多濤浪，沉浮一念間，而生意亦如人生。市值130億港元的中軟國際是否能抗住，除了要關注美國後續對華為採取的行動，還要留意微軟及BAT等潛在救星的反應。

文：張雨娜

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