科技股依然便宜嗎？是時候該從成長股轉進價值股？

隨著臉書 (FB-US)、超微半導體 (AMD-US) 與微軟 (MSFT-US) 繳出表現強勁的財報，為科技股帶來新一波好氣象，SPDR 高科技指數基金 (XLK) 周四上升 1.8%，標普 500 指數亦同步上漲 1.04%。

標普 500 指數走勢

儘管科技業面臨不同的擔憂，如監管機關的審查可能會日趨嚴格、用戶流失與價格競爭等等，但科技業在 Q1 財報季中表現亮眼，在所有產業中，為財報結果高於華爾街分析師預期最多的產業，然而展望後市，市場分析師似乎對美股科技股，有著截然不同的多空看法：

１．科技股的反方論點

而科技業往往被視為是「成長股」，這代表與「價值股」相比，成長股的的收益應該要以更快的速度增長，價值股則是透過不同估值衡量，而在今天市場波動中，投資人正持續爭論，是否該把科技業轉為價值股。

Commonwealth Financial Network 的投資長 Brad McMillan 認為，該是時候將焦點從科技股，移往國防和航太航空產業。

巴倫周刊報導，Pacer Financial 的 Sean O'Hara 指出，他們不把資金投入大科技公司如 Alphabet 或臉書，他們投資可選擇消費品產業，他們買入更多大型零售業公司的股票如梅西百貨 (M-US)、科爾百貨 (KSS-US) 與 Target (TGT-US)，O'Hara 表示，這些大公司的基本面正在進步。

綠：Target 紫：Kohl's 藍：Macy's 股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

２．科技股的正方論點：

但其他人仍對成長股抱有信心，首先，成長股在過去 10 年的表現超越價值股。自上次經濟衰退以來，羅素 1000 成長股指數的增長是羅素 1000 價值股指數的一倍以上。與歷史價格比較，成長股並不會太昂貴，特別是科技股。

以 20 年期平均本益比來看，只有科技股和醫療保健股相對便宜

根據 Alger 的 Brad Neuman 的說法，如果回顧歷史和他們各自的增長率，羅素 1000 成長股的本益比，只有羅素 1000 價值股本益比的 37%，是個合理的數字。Neuman 指出，過去 40 年的中位數是 40％，當超過此數字時，價值股會變得更具吸引力，但這還沒有發生。

當然，不可能一帆風順，United Capital 的 Bob Landry 指出：「科技部門的變化會很有趣，因為監管機關更嚴格的審查，科技股將會出現更多的波動。」

３．價值股與成長股 或許界線已模糊？

但是，價值股和成長股之間的界線，已越來越模糊。Neuman 指出，以前會將股價淨值比 (price-to-book) 較低的股票歸類成價值股，較高的則為成長股，但他認為這種分類方式已過時，並有缺陷。

在過去 10 年來，公司對實體資產的投資大幅下降，現在各公司投入更多資金於研發和人力資本等無形資產，這些並不會反映在公司的帳面價值中。因此，許多公司的帳面價值被低估，可能使股價看起來較便宜。

Neuman 表示：「會計準則並沒有跟上不斷變化的經濟和商業模式，帳面價值，被大量使用於成長股和價值股的分類，但現在可能沒有像以前那樣重要了。」