＜財報＞英特爾Q1營收獲利優於預期 新事業首次超越PC單位 盤後大漲8%

英特爾（Intel) (INTC-US) 長期以來戮力開拓傳統 PC 晶片業務以外的未來，終於在第一季看到成果，來自 AI 事業、無人駕駛車等的新市場營收首次超過 PC 晶片營收。

英特爾週四公布第一季營收比市場估計還多出 10 億美元，且將今年餘下時間財測上修 4% 後，激勵盤後股價大漲 8%。

第一季營收表現主要靠數據中心部門營收年增 24% 推動，該部門已然成為英特爾 PC 業務以外的第二大支柱。

執行長 Brian Krzanich 表示，這數據更穩固他對英特爾策略的信心，即依靠快速多元化進軍新市場的策略。營收大躍進顯然也驗證了英特爾過去大規模收購的創舉，例如 167 億美元收購 Altera 公司（其產品用於 AI），以及 153 億美元收購無人駕駛車技術公司 Mobileye。

過去一年，英特爾股價漲幅已超過 40%，華爾街也對英特爾多元化策略越來越有信心。

英特爾財務長 Bob Swan 在電話會議上表示，「我們現在和未來都會繼續加速前進。」他意指更加倍投資在快速成長的市場。他補充，將固定成本分散到更大的營收基礎後，所得的營業槓桿可以避免壓低英特爾利潤導致的更高的支出。

英特爾的新事業（從機器自學晶片到無人駕駛車晶片）營收年成長 49%，目前首次超越 PC 營收。

Swam 表示，廣範圍數據中心顧客的需求推動該事業成長，他們「顯然偏愛高效能運算」。導致銷售平衡轉向更強大的晶片且銷售均價更高。

英特爾 PC 晶片單位第一季營收年增 3% 至 82 億美元，數據中心營收年增 24% 至 52 億美元。

Moor Insights & Strategy 晶片分析師 Patrick Moorhead 表示，有鑑於 AMD 的競爭，英特爾 PC 晶片部門能成長達 3%「令人意外」，但他也稱，銷售均價上升且筆電銷量增加彌補且多過了桌上型電腦 6% 的下滑。

另外，PC 晶片部門前景也不那麼悲觀。Instinet LLC 分析師 Romit Shah 認為，整體支出環境更強勁了，雖然 PC 市場不再成長，但也不再急遽萎縮，這支撐英特爾晶片銷售量最大的市場，「PC 是個好地方，已經觸底了，現在已經穩定了。」

英特爾第一季營收年增 9% 至 161 億美元，EPS 自 53 美分上升至 93 美分。分析師先前估計英特爾 EPS 66 美分、營收 150.6 億美元。

英特爾目前預期今年營收 675 億美元，較先前估計值增加 25 億美元。

英特爾預計今年在改善產品方面增加更多支出，目前計畫在新工廠和設備上投資 145 億美元，較三個月前宣布的預算金額增加 5 億美元。