執著於成長股是個錯誤？路透：價值股可能更值得投資

路透社週四 (15 日) 刊出的分析報導稱，科技股的長期漲勢，讓投資人欲罷不能，但繼續執著於這類成長股，可能是個錯誤；原因在於，隨著美國經濟轉強，其他類股的價值，可能更高。

過去 1 年來，包括蘋果、Alphabet、Facebook 等企業，股價亮眼；2018 年迄今，科技股表現極佳，帶領大盤從 2 月初的大跌中反彈，近期，納斯達克指數甚至創下新高。

投資指標走勢，也反映了上述情形；2018 年迄今，羅素 1000 成長指數上漲 6.1%，羅素 1000 價值指數則下滑 0.5%。

美股牛市滿 9 年，基本上，成長股都跑贏價值股，2017 年，標普科技股指數上漲近 37%，標普 500 指數的漲幅，則為 19.4%。

然而，某些基金經理人認為，當前市場趨勢，已維持太久，在經濟成長的情況下，相較於成長股，股價較低的價值股，將更有吸引力。紐約 Matrix 資產顧問公司投資總監 David Katz 說，「市場維持很長一段時間的不均衡上漲，這不代表世界變了，而是我們早該回歸價值投資。」

部分策略師指出，美國經濟強勁擴張，加上 2017 年底通過稅改法案，都對價值投資有所助益。

2017 年，羅素成長指數本益比，觸及 2002 年以來最高水準，目前約 20 倍；而羅素價值指數本益比，還不到 15 倍，為 2016 年以來最低水準。

BMO Global Asset Management 股市交易策略部門主管 Ernesto Ramos 說，「估值就是證據，成長型股票漲勢已近尾聲。」

湯森路透資料顯示，在標普 500 指數成份股中，除電信類股外，就屬金融類股的估值最低，預估本益比約 13.9；而估值相對較高的科技股，本益比約 19.2。