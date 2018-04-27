中國好難懂 盤點今年中國市場分析師的錯誤預測

中國金融市場今年表現極端，使得許多策略師被誤導，今年中國同時擁有全球表現最好和最差的資產，導致賣空中國股票、多頭人民幣以及大幅持有中國債的投資者，在 2018 年意外獲得巨大收益。

上海綜合指數 27 日水平 3076.67 點，比去年分析師預測的數字低 16%，10 年期中國國債殖利率比分析師預期低 108 個基點，而人民幣表現強勁，漲幅幾乎高出所有分析師的預期。

上海綜合指數走勢

中美貿易緊張局勢，對中國已放緩的經濟成長帶來負面影響，減緩的通膨數字，以及不如預期的數據表現，使投資者離開股市，轉向更安全的債市避險。法國巴黎銀行新興市場債務副總裁 Jean-Charles Sambor 表示：「投資者在中國選錯邊站，他們以為成長將會強勁、面臨通膨壓力、積極的去槓桿化與潛在的貨幣緊縮可能性，但很顯然地，上述沒有一件事情有發生。」

策略師對在岸人民幣、上海綜合指數、和 10 年期中國國債的預測都錯誤

單向投資 (One-way bets) 在中國是很常見的，特別是股票來說，投資者 / 投機者往往一窩蜂將資金投往同個方向，常常使資產價格從一個極端奔向另一個極端，最後崩盤，對於風險門檻較高的長期投資者來說，避開這些噪音是常面臨的挑戰。

摩根大通負責管理大中華區基金的 Howard Wang 表示：「波動性是中國的一個功能，中國市場往往會出現極端走向。你需要仔細觀察，找出做得好的公司，我們認為 A 股在過去一年，應該成長要達雙位數才對。」

對於大陸主要股市來說，這是一項艱鉅的任務：上海綜合指數、滬深 300 指數和富時 A50 指數今年已下跌至少 6.5％。這些跌幅以及疲弱的經濟增長，使大摩的策略師在本月下調中國股市的目標。