文金會今8:30登場 聚焦3大議題 料發表「板門店宣言」

北韓領導人金正恩今 (27) 日上午 9:30(台灣時間 8:30)將徒步跨越南北韓 38 度軍事分界線，成為自 1953 年韓戰結束以號目名踏足韓國的北韓領導，和南韓總統文在寅舉行高峰會。

南韓官方透露，雙方將討論 3 大核心議題，即半島無核化、構建永久和平機制、大膽發展兩韓關係，會談結束後雙方將簽署協議。南韓表示，會談成敗關鍵在於「無核化意志」能否寫入協議。如果雙方能達成協議，希望這項協議被稱為「板門店宣言」。

文在寅政府南北政策顧問金榕炫接受香港《明報》專訪時指出，這次峰會跟過去 2 次不同，文在寅旨在迫使金正恩棄核，為美朝峰會鋪路，經濟反而次要。

任鍾晳昨表示，若北韓明確的「無核化意志」能寫入協議，且確認這意味着實現半島完全無核化，這次的首腦會談就算非常成功。他說，這次峰會議題集中在無核化與建立半島永久和平機制上。

但任鍾皙承認，在北韓洲際導彈技術已非常先進之際，要跟北韓就無核化達成協議較此前困難。他表示，金正恩與文在寅就北韓無核化可達成怎樣的協議、利用何種措辭明文寫入協議，都是難題，但最核心的課題需由兩韓領袖親自解決。

韓國民間對這次峰會懷抱多種期待，希冀像過去 2000 年、2007 年兩次兩韓峰會般，帶來南北離散家庭團聚、經濟合作等喜訊。不過金榕炫稱，文在寅的政策跟金大中、盧武炫時代的陽光政策不同。他解釋，陽光政策重點在跟北韓交流，惟文在寅重點在於推進韓半島和平無核化。換言之，今趟峰會是議論無核化的美朝峰會前奏，兩韓關係相信不會太有成果。

北韓雖稱希望推動北韓半島無核化，但美朝現時對如何達至無核化仍存巨大分歧。《華爾街日報》日前報導，川普將要求北韓先棄核才能得經濟好處。

文金會談將分為 2 輪。 (圖：AFP)

金榕炫稱，文在寅現時是美朝之間的中間人角色，負責傳話，若文在寅能促使北韓決意棄核，便屬成功。因此，他需充分抓緊峰會討論的機會，在求同存異之餘，亦要使北韓縱然不想、也因「騎虎難下」而棄核。至於離散家庭團聚、重開金剛山和開城工業園兩韓合作經濟項目等事宜，縱不能斷言可在這 1、2 年內落實，但均可在北韓承諾棄核後，通過更多對話溝通。

北韓目前正受國際制裁，韓國難以跟北韓做經貿協定。青瓦台與統一部亦已表明，經濟合作不是兩韓峰會的重心議題。不過有官員透露，政府正就解除北韓制裁以後的經濟合作撰寫報告。

韓國駐中國大使盧英敏對《中國青年報》表示，這次兩韓峰會除了憑韓國政府的意志努力及北韓的積極回應，更是靠「包括中美在內的國際社會所給予的大力支持」。金榕炫亦表示，他相信中國在北韓問題上的角色不可或缺，尤其中國是韓戰休戰協定締約國，日後的和約亦需中國參與。

昨公布的北韓隨行人員名單中，包括金正恩胞妹金與正等人。金正恩夫人李雪主會否隨同南下，昨尚未確定。文在寅的人員共 7 人。

《星島日報》報導，會談分兩輪，第 1 輪會談結束後，文在寅和金正恩各自午餐，下午 2 人將在軍事分界線附近舉行共同植樹儀式。兩位領袖會利用取自北韓長白山和南韓漢拏山的泥土，種植一棵松樹。任鐘晳指這棵松樹是 1953 年簽訂停戰協定時培育出的松樹。他們又會利用取自北韓大同江和南韓漢江的水，為那棵樹澆水。植樹活動後，文金舉行第 2 輪會談。會談結束後，雙方將簽署協議並發表具體協議內容。

文金會登場前，白宮公布美國新國務卿，時任中情局長龐培歐日前訪問北韓照片。 (圖：AFP)

而就在「文金會」登場之際，美國白宮 26 日公布新任國務卿龐培歐日前訪問北韓，會晤北韓領導人金正恩的照片。參議院已於 26 日通過龐培歐出任國務卿，龐培歐於復活節假期訪問北韓時，仍是中情局局長身分。