亞洲四小龍獨台灣「落隊」 彭博：落後南韓差距還會擴大

據《彭博》報導，曾經是亞洲「四小龍」的一員，台灣現在已經遠遠落後給新加坡、香港及南韓。

四小龍因為都開始在 1960 年代快速工業化，而被相提並論。但如今，台灣已經嚴重落隊，特別是與產業結構相似的南韓相比，更是如此。

據國際貨幣基金 (IMF) 預測，台灣今年的人均 GDP 約為 25977 美元，比南韓的 32775 美元要低上 26%，到 2023 年，南韓預計會突破 4 萬美元，並使雙方差距擴大到 47%。

台灣人均 GDP 落後南韓差距預計擴大 (圖表取自彭博)

《彭博》指出，台灣落隊的一大原因，是未能發展出全球性品牌，在此同時，南韓已經建立了三星電子、現代汽車及 LG 電子的強大品牌。

台灣雖然自 2016 年以來出口激增，促成經濟成長加快，但很重要的原因在於台灣公司深入融入全球消費電子供應鏈。但隨著目前智慧手機成長緩慢，中美之間貿易衝突升級，這種趨勢恐怕難以延續。

《彭博》調查的經濟學家預計，台灣第 1 季的經濟成長為 3.2%，低於前一季的 3.28%，以全年來看，則由去年的 2.9% 降至 2.7%。

台灣人均 GDP 成長停滯 (圖表取自彭博)

台灣公司以台積電及鴻海最具全球知名度，但兩家公司均以代工為主，宏達電有過短暫的光芒，但距全球品牌漸行漸遠，重要的手機部門最終也賣給了 Google。

星展集團經濟學家 Ma Tieying 認為，製造業創新及提高附加價值的能力，造成了台灣與南韓的差別，也解釋了為何南韓具較高的生產力。