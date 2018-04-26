日本車企面臨美國銷售疲軟及貿易疑慮陰霾 亞洲頓成新指望

在美國威脅實施貿易限制的情況下，高度依賴美國市場銷售的日本車企受到沖擊的程度將最大，相較之下，依賴美國市場較有限的對手，則專註於持續成長的特殊性市場。

美國是許多日本車企的最大市場，因此，如果美國總統特朗普在貿易問題上的強硬立場，導致任何一項貿易限制付諸實施，都將給這些車企帶來不小打擊。

在日本車企即將陸續公布全年財報之際，分析師指出，若美國實施任何貿易限制，馬自達(7261.T)的受創風險最大。美國為全球第二大汽車市場，僅次於中國。

分析師稱，若貿易紛爭的不確定性導致美元走弱，馬自達所面臨的日圓升值風險，可能使2018/2019財年營業利潤減少8.5%，而貿易限制也將推升原產日本汽車的進口成本。另外，研發成本上升及其他資本支出也可能對獲利造成壓力。

北美是馬自達的最大市場，但馬自達並未在美國設廠生產，因此容易受到匯率波動及貿易規定變動沖擊。

新版北美自由貿易協定(NAFTA)若調高墨西哥及加拿大生產汽車及零部件的關稅，則日本三大車廠—豐田汽車(7203.T)、日產汽車(7201.T)及本田汽車(7267.T)將面臨風險。這三家車廠在墨西哥均有設廠，豐田及本田也在加國設廠。

但與規模較小的同業相較之下，這三大車廠在美國生產的比重相對較高，加上區域制造和銷售更多元化，可望協助緩沖任何可能的沖擊。

湯森路透I/B/E/S對分析師所做調查顯示，豐田在2019年3月止當年營業利潤料將下滑2.6%，跌幅低於馬自達預估的降幅。

在日本汽車業者當中，日產及本田在北美的生產量最多；預計這兩家公司的獲利將分別增加9%及將近6%。

由於銷售主力—轎車需求下滑，日本汽車業者已然為北美銷售不振所苦，而業者為提振銷售而擴大折扣，則正損及其獲利。

「我們認為馬自達及三菱汽車出口業務的持續性存在風險，這兩家車廠對出口有高度曝險，且目前在美國並無生產基地，」野村分析師Masataka Kunugimoto在本月稍早出爐的研究報告當中指出。

分析師預計馬自達本財年營業利潤將溫和下滑8.5%，不過有一些人預計降幅會更大。馬自達在2018年3月止的財年利潤增長20%，因日圓疲軟提振獲利。

在2017年3月止的財年，馬自達在全球總計售出約160萬輛汽車，其中近20%—全部為進口—在美國售出。

馬自達和豐田全球銷量中都有約30%來自美國、加拿大和墨西哥。不過豐田汽車近300萬輛的北美銷量中，有70%的汽車是在北美生產的。

馬自達在墨西哥有一家工廠，該公司今年稍早宣布，將和豐田汽車合資在阿拉巴馬州建立一個新的制造工廠，但2021年之前不會投產。

三菱汽車(7211.T)計劃未來幾年將美國銷量從低水平提高，但更嚴格的貿易規則可能對這些計劃造成阻礙。

“如果有很多公司預計出現大幅增長，我會感到意外，”中信裏昂證券(CLSA)分析師Chris Richter表示。

**亞洲利基市場**

隨著美國市場的銷售增長停滯，日本車企更加關註亞洲。馬自達一直在擴大中國市場的銷售。在剛剛結束的財年，中國料已超過美國，成為馬自達的最大市場。

日產汽車本月稍早發布了新款Terra，這是一款跨界車，專門為亞洲市場設計。在本周的北京車展上，日產與本田都展出了面向中國市場的新款電動車型，將在今年晚些時候開始銷售。

野村的Kunugimoto與其他分析師認為，鈴木汽車 (7269.T)的獲利前景較為光明，因為這家日本第四大車企的全球總銷量與產量約有一半來自印度。鈴木汽車未在美國市場銷售汽車。

鈴木汽車的表現料將優於多數日本主要車企，預測中值顯示其截至2019年3月的財年營業利潤料增長6%，而剛剛結束的財年的獲利預計增長了33%。

三菱汽車也因長期專註於亞洲市場而受益。本周該公司開始向整個東南亞出口Xpander多用途汽車。該款車去年在印尼發布，市場需求強勁。

亞洲約占三菱汽車全球汽車銷量的三分之一，它一直在印尼增加產能。

(路透東京4月26日)

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