保時捷全球都賣不動了 中國市場降幅最大 銳減29%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 09:00

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隨著新能源車迅速崛起，老牌汽車工業強國建立的秩序悄然崩壞，其中一點就在於傳統豪華車的購買人群不斷減少。

保時捷上周五（11 日）發布最新銷量數據，今年 1 月至 9 月，共向全球客戶交付 226,026 輛車，較去年同期下降 7%。

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分區域來看，北美市場取代中國，成為保時捷最大單一市場，今年前三季共交車量為 61,471 輛，但數量較一年前下滑 5%。

中國市場前三季交車量僅 43,280 輛，較去年同期銳減 29%，成為了保時捷今年 1～9 月降幅最大的單一市場。

在歐洲市場（不含德國），保時捷前三季交車量為 52,465 輛，較一年前成長 1%。

好在保時捷在自己的老家德國表現尚可，前三季交車量為 26,838 輛，較去年同期增加 8%，德國也因此成為了銷量增幅最大的市場。

具體到車型，全球範圍內，Panamera 和 Taycan 的降幅最大，分別為 20% 和 50%，其他亟待換新的車型，同樣有不同程度的下滑。