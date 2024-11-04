新冠疫情後首度衰退！日本八大車廠上半年度全球產量年減6%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-04 14:13

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日本八大汽車廠公布 2024 年上半年度 (4-9 月) 全球產量為 187.8301 萬輛，較上年同期減少 6%，這是自 2020 年新冠疫情造成沉重打擊以來，日本車廠四年來上半年度產量首次年減。

日本八大車廠為：豐田、日產、本田、Subaru、馬自達、三菱、五十鈴和鈴木。

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除了鈴木和馬自達之外，另外 6 大品牌的全球產量均呈現負成長，巨擘豐田汽車減少 7%，本田減少 8.1%，日產減少 7.8%。

認證違規問題導致車型停產，以及在中國市場陷入苦戰是日系車廠產量下滑的主因。此外，重要市場美國也恐將根據 11 月 5 日總統選舉的結果，轉而實施上調關稅等不利於日本廠商的政策，全球生產前景不容樂觀。

豐田今年前九月在日本國內銷售量下降了近 17%，歸咎於普銳斯混合動力車的召回，以及其三款車型的停產，分別是 Yaris Cross、Corolla Axio 和 Corolla Fielder。