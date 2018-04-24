2018年油價 猶如2008年？

《彭博社》報導，儘管所有動力似乎都放棄了股市與證券，但現在仍有一個商品似乎可以投資市場，那就是：大宗商品。

特別是原油類，最近幾週的走勢都大幅成長。上個月油價大幅上漲的同時，摩根士丹利 (MS-US) 也計算出，市場在原油價格上漲的多單也越來越高。而這也同時暗示，對沖基金與投資人的高昂信心對短期油價的價格有正面看法。

WTI 原油價格趨勢圖

摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 提道，系統化和投機對沖基金們一直在建立原油的多單水位，前者是由於追高的動機所引起，而後者則是因地緣政治問題而匆忙進入。市場在美國原油庫存持續下降，及對沙烏地阿拉伯的信心都使油價走高。

《彭博》報導也證實了近期大宗商品的資金流入成長，並指出投資於原油的對沖基金已達一年來的最快速度。

經過多年的痛苦，大宗商品基金們已經恢復了他們去年遭受的客戶流失。根據 eVestment 的數據顯示，投資者從 1 月份到 3 月份流入大宗商品型對沖基金的金額約 30 億美元，這是自 2016 年第 3 季度以來的最高水平。2017 年，投資者從該區塊移出了約 6.8 億美元的資金。

資金大量進入大宗商品類 / 圖：ZeroHedge

多項數據預測近期油價的飆升，將高於 80 美元。OPEC 也表達了新的樂觀情緒，認為 3 位數的油價只是時間問題。彭博的 Julian Lee 認為，2018 年猶如 2008 年，提道沙國原油部長認為全球可接受更高的油價。

沙國原油部長 Khalid Al-Falih 在 OPEC 會議上告訴記者，「我沒有看到目前價格對需求產生的任何影響」。他宣稱全球經濟增長的能源強度沒有下降，他提出了「有價格上漲能力」的觀點。Lee 指出，2008 年當時 OPEC 會員也曾對油價抱有如此樂觀的期望。

OPEC 持續看漲原油價格後果不堪設想 / 圖：彭博

2008 年時，WTI 輕原油價格在每桶 116.97 美元的情況下又在 3 個月內成長，而 OPEC 也堅持無須提高產量。爾後，在 2008 年 7 月初的每桶 145 美元水位，WTI 輕原油便在年底下滑至每桶 40 美元水位。

去年 5 月份 OPEC 談論每桶 50 美元左右的油價非常合理，到 12 月份會議之前，則認為石油的「合理」價格是每桶 70 美元。現在 OPEC 的原油價格已到了 70 美元的水平，預計油價似乎又向上推進了。

OPEC 的最大賭注是，沒有任何事情會使全球經濟脫軌，無視於眾多銀行上週的警告 - 摩根士丹利發現經濟已達週期的後期階段。

可以肯定的是，目前全球石油需求確實顯得非常穩健。OPEC 預計今年日產量將增加 160 萬桶。如需求不減，將是自 1970 年代以來，連續 4 年的石油需求量每天成長超過 150 萬桶。

全球原油需求量持續 / 圖：彭博

除了持續強勁的需求外，最近幾週油價上漲的一場完美風暴是由於中東地區的事態發展，美國總統川普威脅退出允許伊朗出口每日 100 萬桶原油，以換取其核計劃限制為代價的伊朗核協議，一直在推高油價。

此外，委內瑞拉的產量下滑和全球庫存量下降也在發揮其作用，敘利亞的緊張局勢正在惡化，威脅著整個地區供應的中斷。與此同時，世界最大出口國沙國希望將油價推高至每桶 80 美元，以支持政府的建設政策，並支持即將到來的阿美 Aramco 原油企業上市需求。

然而，油價上漲可能會害到自己：如果在夏季油價漲至每桶 80 美元，汽油價格可能會逼近每加侖 3.30 美元。Al-Falih 還沒看到的任何需求影響，可能會很快改變。

高油價對美國石油產量的影響已經達到歷史的最高水平，超過了沙國的產量，並將繼續上升。

最新的 Baker Hughs 石油鑽井平台數量增加到 820 個，較上週成長 5 個井，較去年成長 120 個井。

投資人因注意到，WTI 原油在今年 2018 年 1 月份攀升，但僅在 2 週內下跌 13%，導致一些看漲的對沖基金在 2 月份出現特別大的虧損。現在原油價格又一次上升，並且是 2016 年初價格的 2 倍多，而市場正擔憂著全球經濟放緩。

如果政治基本面沒有出現決定性的負面消息，那麼看漲的投資人必定不會減少，而油價也較難反轉。

就在油價於 2008 年達到頂峰之前，OPEC 當時的秘書長 Abdalla el-Badri 提出警告，高油價對 OPEC 來說不是無限的好事，因為高油價有機會導致需求量的快速下滑，「摧毀一切」。