德銀：油價再漲5美元 市場就將陷入動盪

原油價格接連上行，由此引發的市場對通膨飆升的擔憂也日益加重。德銀在最新報告中認為，如果油價再漲 5 美元，可能就會引發整個市場的大幅動盪。

當前 WTI 油價上漲 0.23%，報 68.8 美元 / 桶，繼續位於三年半高位。上周四，WTI 油價一度漲至約 70 美元 / 桶。德銀分析師 Alan Ruskin 在近期報告中稱，油價已經開始在影響市場通膨預期上發揮「神威」，這將傳導至對美國公債殖利率的影響，進而影響更多資產。

Ruskin 表示，從美國 10 年期通膨保值債券（TIPS）殖利率與油價的走勢來看，近期前者緊跟後者而上漲，如果油價再漲 5 美元，就意味著 TIPS 殖利率至少要再漲 10 個基點，從而進一步推升 10 年期美債殖利率。報告稱：

假設（美國公債）實際殖利率和通膨保值債券殖利率還是正相關，那麼 WTI 價格如果漲至 75 美元附近，就意味著美國 10 年期公債殖利率要升至 3% 以上了。

美國 10 年期公債殖利率近期不斷上揚，周一一度達到 2.998%，無限接近 3% 這一關鍵心理關口。在自 2013 年 12 月之後的四年多來，10 年期美債殖利率從未升破 3% 關口，當前報 2.97%。

今年 2 月和 3 月，10 年期美債殖利率也曾逼近 3%。DoubleLine Capital 創始人、被譽為「新債王」的 Jeffrey Gundlach 等華爾街大佬當時警告稱， 3% 為 10 年期美債殖利率「紅線」，一旦這一水平被突破，美國股市就將轉向下行。

在這一次 3% 的水平再度逼近之際，摩根士丹利近日指出，一旦 3％的關口被突破，10 年期美債殖利率可能很快會達到 3.25％。

在德銀上述報告中，Ruskin 警告稱，一旦油價引發債市殖利率進一步走高，那麼所有資產類別的波動性都將飆升，而債市的波動則是全市場的「震中」。報告稱：

外匯市場如今也面臨着波動性上升的風險，部分原因在於油價波動性上升會引發債市波動性的上升。

油價隱含波動率已經有所上揚，而其他市場則相對滯後。債市波動性被視為所有資產類別波動性上揚的「震中」。

《華爾街日報》昨日報導也提到，70 美元的油價對美國經濟而言是一種負擔，目前尚在承受範圍之內，但若繼續攀升，或將為美國經濟招致麻煩。

『新聞來源／華爾街見聞』