總獎金逾7億2款刮刮樂搶市還有4個頭獎200萬

台灣彩券公司今（24）日再推出 2 款刮刮樂，總獎項超過 265 萬個，總獎金逾 7.6 億元，其中「幸運輪盤」每張售價 200 元，玩法為「對幸運號碼」搭配倍數符號，彩迷有機會贏得刮出金額對應的 2 倍、3 倍、5 倍、甚至 10 倍的獎金，頭獎 200 萬元；「好運連連」每張售價新台幣 100 元，頭獎 30 萬元，以國人熟悉的「O」、「X」連線井字遊戲為玩法設計，總獎項超過 127 萬個。

台灣彩券公司說明，每張售價 100 元的刮刮樂「好運連連」，共有 5 個 30 萬元頭獎，玩法為「O」、「X」符號連線的井字遊戲，對獎簡單又充滿趣味，共有 2 個遊戲區，刮開後只要任一直線、橫線或對角線刮出 3 個「O」或 3 個「X」，即得該局遊戲獎金欄獎額，獎項個數多，共有超過 127 萬個獎項，總獎金超過 2.4 億元，總中獎率 33.07%，非常適合作為入門款刮刮樂，嘗鮮試手氣。

至於刮刮樂「幸運輪盤」，每張售價 200 元，「所有獎金都加倍」的玩法設計，每次推出都大獲好評，共有最高 4 個頭獎 200 萬元，總獎項超過 138 萬個，總獎金逾 5.1 億元，總中獎率 33.99%，票券以輪盤作為刮區，輪盤上有各種倍數符號，背景搭配金幣元素，充滿財富感。

至於遊戲玩法以「對幸運號碼」搭配「倍數符號」，各「幸運號碼」下方皆有對應的倍數符號，每一個「您的號碼」皆有其對應的中獎金額，若任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即為中獎，可得該中獎金額乘以該倍數的總額，依據對中的「幸運號碼」下方對應的倍數，就有機會贏得刮出金額的 2 倍、3 倍、5 倍，最高 10 倍。

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