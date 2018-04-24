哈啦財經／金石堂城中店將熄燈你我都是幫凶？

許多民眾一早起床滑手機，就被金石堂城中店因租約到期，房東不再續租將於 6 月底熄燈一事感到震驚，許多粉絲在臉書留言，它是許多人的回憶，也是四、五、六年級生台北人的青春歲月。其實，近年來重慶南路書街老字號書店有多家熄燈，即使曾力求生存拚轉型，也難敵時代的改變。只是，書局實體店面只能任由時代沖刷消失殆盡嗎？

金石堂今（24）日凌晨在臉書發文，表示營業 34 年的城中店因為租約到期，房東不再續租，因此將於 6 月底熄燈，6 月 24 日將是營業的最後一天，許多粉絲紛紛留言不捨，說自己童年都泡在書局，很懷念站著看書的情景，還有許多作家說要跟自己第一次簽書會的地點說掰掰了，但也有網友認為，「其實你我都是幫凶」，因為網路時代改變閱讀習慣，「一年還買多少本書呢」？

網路時代資訊量爆炸，許多人開始在網路上閱讀，改變閱讀習慣，電子書越出越多，同時電商崛起，買東西超便利，甚至還可以送貨到家，消費習慣改變也是不爭的事實，大家或許還到實體店面找書，但最終可能仍在網路上訂購。也因此，書局實體店面在面對一線店面租金只漲不跌的情況下，經營越發困難。

而實體店面也不是沒有警覺，有的結合餐飲或是引進更多文具與生活雜貨希望增加營收。像是之前位於書街的建宏書局就曾想過把其中的分店轉型，希望異業結盟結合餐飲，但因找不到適合的，再加上希望專注於網路線上部分，因此決定收起實體店面。而另一家上達也是同樣情況，之前品牌還在時，旗下有書店、文具店與咖啡洋食館，不過最後因展店速度太快、財務轉不過來而整個收攤。

的確，網路時代之前，休閒娛樂不多，沒有像現在一樣多元，買書、看書可說是大家記憶中重要的一塊，如今時代不同，說你我都是書店消失的幫凶可能有些沉重，但消失的書街變成「旅店一條街」正在上演，汲汲營營的商業氣息濃厚，以及各大文創園區著重營利與營收沒有完整育成，多少展覽只是虛有其表。政府推動台灣文化的核心價值猶言在耳，口號美則美矣，卻好似只剩空殼。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』