台彩推2款刮刮樂搶市 4個頭獎200萬 總獎項逾7.6億元

台彩今（24）日宣布推出好運連連及幸運輪盤 2 款刮刮樂，其中好運連連刮刮樂頭獎 30 萬元，總獎項超過 127 萬個，而幸運輪盤頭獎 200 萬元，共有最高 4 個頭獎，總獎項超過 138 萬個，兩款刮刮樂總獎項超過 265 萬個，總獎金逾 7.6 億元

台彩表示，好運連連刮刮樂每張售價 100 元，共有 5 個 30 萬元頭獎，玩法為 O、X 符號連線的井字遊戲，共有 2 個遊戲區，刮開後只要任一直線、橫線或對角線刮出 3 個 O 或 3 個 X，即得該局遊戲獎金欄獎額，總共有超過 127 萬個獎項，總獎金超過 2.4 億元，總中獎率 33.07%。

幸運輪盤刮刮樂則每張售價 200 元，所有獎金都加倍的玩法設計，有機會贏得刮出金額的 2 倍、3 倍、5 倍，最高 10 倍的，共有最高 4 個頭獎 200 萬元，總獎項超過 138 萬個，總獎金逾 5.1 億元，總中獎率 33.99%。

此外，統計今年農曆春節限定刮刮樂，至今還有 3 個大獎未刮出，包括 1 個「2000 萬開運發財金」頭獎 2000 萬元，以及 2 個「$1000 萬年終獎金」頭獎 1000 萬元。

依台彩銷售資料顯示，這 2000 萬開運發財金、$1000 萬年終獎金等兩款刮刮樂批售已接近完銷，零售也超過八成。