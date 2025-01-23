萌寵招財係金ㄟ！招財貓、旺來狗、進寶兔助攻 都刮出百萬獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-23 17:38

‌



台彩自發行新年刮刮樂至今 (23 日)，全台各地喜訊頻傳，2000 萬頭獎仍未刮出，10 個大獎正在等待幸運兒刮出。台彩統計，有三位中獎人皆是因為貓狗寵物給的靈感，可見今年「寵物系」對刮刮樂的「加持」是另一特色。

臺中市大雅區【財鴻彩券行】代理人何小姐描述，幸運刮中 100 萬的是一位中年男子，當天進店買了幾張刮刮樂，刮完兌獎後正準備離開，沒想到店貓虎弟忽然跳上桌子一直磨蹭客人的手，客人看虎弟這麼可愛，於是用刮中的獎金 2,000 元再挑一張「2,000 萬超級紅包」，沒想到一刮就中獎，客人不敢相信嚇得從椅子上跳起來衝到櫃檯詢問，經店員確認真的是刮中一百萬，這位客人直稱也太幸運了，是店貓虎弟幫他幸運得到這麼一大筆年終獎金，準備要拿來帶家人去旅遊。

‌



南投名間鄉的【錢福袋樂透站】彩券行代理人李小姐描述，幸運刮中 100 萬元的是一位熟女常客，在採買年貨時路過彩券行，彩券行的店狗阿弟忽然衝出去一直要找她玩，她心想「狗來旺」也許是個好兆頭，就決定先進來彩券行買刮刮樂，客人自己說「狗」的台語（孤的諧音，也就是台語單數的意思），於是挑選了 3 張單數號碼的「2,000 萬超級紅包」後離開去採買年貨，下午帶著刮開的彩券回到店裡，請店員幫忙確認有沒有中獎，想不到其中一張刮中 100 萬！她開心的立刻包了一個紅包給店狗阿弟買罐罐，並笑說果然狗來旺！