刮刮樂2000萬大紅包第4位幸運兒在台北 開刮前和財神爺「確認過眼神」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-03 11:11

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10 張「2,000 萬超級紅包」截至今 (3) 日，已被刮出 4 張，第四位幸運兒落在台北，因為路過彩券行門口，和財神爺「確認過眼神」，幸運地連刮連中，直到第三張因為手酸而直接用掃碼得知中獎，刮開後才知竟是中了最大的紅包！

據代理人李小姐表示，幸運刮出頭獎「2,000 萬超級紅包」是位年約 30 多歲男性，當天幸運兒經過彩券行時，突然被店門口擺放的財神爺吸引目光，感覺像是在對他招手，於是就入店買了 3 張 2000 元的刮刮樂，刮第 1 張中 5000 元，刮第 2 張中 2000 元，刮到第 3 張時因為手酸便直接請代理人李小姐用投注機掃描票面上的 QR code。

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