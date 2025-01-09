台彩最狂加碼！春節獎金10.5億、開獎20天創紀錄！大樂透3重對獎+480組百萬紅包

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 15:42

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公益彩券史上最強的加碼活動來了！台彩今（9）日宣布 114 年春節期間推出總金額創歷年之冠、高達新臺幣 10.5 億元的加碼活動。每年春節備受期待的「大樂透」，今年創新加碼再升級、創下大樂透史上最長連續開獎天數，從 1 月 24 日起連續 20 天每天開獎至 2 月 12 日元宵節止，加碼期間，除了 100 萬元「春節大紅包」組數由去（113）年的 360 組提高至 480 組外，更首度推出 800 組 10 萬元的「春節小紅包」獎項，總加碼金額 5.6 億元。

台彩表示，加碼期間買大樂透可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」跟「春節小紅包」，等於買一張對 3 個獎項，中獎機會多更多。每 5 分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」也自 1 月 24 日起連續 20 天獎金加碼，今彩 539、39 樂合彩、49 樂合彩、3 星彩、4 星彩，同樣自 1 月 24 日起天天開獎到元宵，共 7 款電腦型遊戲天天陪民眾過好年。

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台彩總經理謝志宏今日揭曉春節加碼活動內容，「大樂透」自 1 月 24 日起至 2 月 12 日連續 20 天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，除了加碼 480 組 100 萬元「春節大紅包」獎項，今年還首度推出 800 組 10 萬元「春節小紅包」獎項。春節加碼期間內，「大樂透」每期將加開 9 個「春節大紅包」獎號及 1 個「春節小紅包」獎號，只要對中任 6 個「春節大紅包」獎號就是對中「春節大紅包」獎項，每組獎金 100 萬元，總共會送出 480 組 100 萬元。

此外，對中任 5 個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號，即中 10 萬元的「春節小紅包」獎項，共計送出 800 組，民眾購買一張大樂透可對「億元頭獎」、「春節大紅包」及「春節小紅包」3 個獎項，總加碼金額 5.6 億元。

由於今年首度推出三重對獎加碼活動，台彩也特別提醒，活動期間內，若 480 組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期大紅包及小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分；若 480 組「春節大紅包」尚有組數、但 800 組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，唯「春節大紅包」獎號繼續加開，直到 480 組「春節大紅包」全部送出，或是至 2 月 12 日為止。

每 5 分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」自 1 月 24 日至 2 月 12 日連續 20 天獎金加碼，是公益彩券自第 4 屆以來最長的加碼天數，加碼內容包含「基本玩法」1~6 星 9 個獎項獎金加碼，簡單好玩的「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由 6 倍提高為 7 倍。