〈國碩赴日發綠債〉啟動台南特區150MW電站計畫 第一期明年下半年動工

國碩集團董事長陳繼明今 (23) 日表示，旗下碩禾 (3691-TW) 持股 100% 子公司禾迅綠電將啟動台南特區計畫，共分三期進行，總建置量達 150MW(百萬瓦)，目前已啟動第一期 50MW 電業籌設，預計明年下半年開始動工，建置完成後，年營收約 2.8 億元。

國碩從 2008 年起佈局太陽能電廠事業，國碩集團董事長陳繼明表示，旗下禾迅綠電持有的日本福島 17MW 電廠，已順利在日發行 16 年期綠能債券，總金額日幣 65 億元，年利率為 1.5%，盼能藉由日本綠債發行經驗，應用於台灣案場，以健全財務結構。

針對台灣案場的佈局，陳繼明表示，目前已建置中水面型太陽能發電系統包括新竹與桃園地區，總建置規模預計可達 40MW，第一期 12MW，位於新豐、湖口一帶，預計今年可完工併網發電，投資金額逾新台幣 7 億元，完工後每年可發電 1500 萬度電， 足以供電全台 4000 戶。

陳繼明也說，禾迅綠電將啟動台南特區，也就是農委會公告的嚴重地層下陷暨不利耕作地區，目前已與特區內相關地主達成共識，預計在此特區總建置量達 150MW，共分三期進行，總投資金額逾新台幣 82 億元。

針對台南特區三期投資，禾迅綠電總經理葉孟恒表示，目前已啟動第一期 50MW 電業籌設，預計明年下半年開始動工，建置完成後，年營收約 2.8 億元。

據悉，目前禾迅綠電海內外已併網的安裝量為 40MW，受到初期電站建置無法資本化，使支出金額龐大影響，加上匯兌損失衝擊，去年全年虧損 4300 萬元。