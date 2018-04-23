松上獲Tier1汽車電子廠認證 汽車板今年營收將有雙位數成長

松上電子 (6156-TW) 在汽車板產品打入 Tier1 汽車電子廠及中國大陸新能源車的需求之下，總經理陳添富今 (23) 日指出，預估今年在汽車板營收將呈現雙位數的成長，同時，第 2 季的 PCB 業務則因新料號、新報價，可望推升毛利率重返 20%。

松上電子今日由董事長包仁志及總經理陳添富出席法人說明會，並對經營前景提出展望，該公司認為，今年的營收將優於去年的 45.66 億元表現。

松上電子業務包括電磁元件及 PCB 業務，去年營收 45.66 億元，PCB 業務營收比重約 7 成，達 32.21 億元，電磁元件年的營收 12.76 億元，該公司去年這兩項業務的毛利率都維持在 16% 的水準。松上電子去年 PCB 產品在產品應用面上，以工業用（智能電表應用）佔營收 42% 最高，車用電子則有 19% 的比重。



陳添富指出，松上電子 PCB 產品在汽車應用領域成長，可大幅提高毛利率，德系及中國合資車廠均在開發中，產品聚焦儀表板、車燈、防滑系統及充電裝置，因此汽車板今年可望雙位數成長。

松上電子的目前電磁元件主要應用在 NB 及 TV 的電源供應器，在 TV 市場的電磁元件市場規模 1 年約有 120 億元，松上電子市佔率僅 1%，主要客戶來自於韓系客戶，在市場包括其他的 LCD TV 品牌需求之下，預估業績將可持續成長。

松上電子去年稅後純益 1.32 億元，每股純益 1.71 元，董事會決議將配發 0.4 元現金股利及 0.4 元股票股利，合計為 0.8 元。