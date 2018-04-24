盤前財經大事搶先讀2018年4月24日

今日操盤前瞻

中央銀行公布 3 月貨幣總計數

美國 3 月新屋銷售

日本 3 月工具機訂單

法說會：中華、瑞昱、華航、三顧、力成、裕隆集團、新光金、全宇生技 - KY

股東會：致和證

暫停交易：元富證、新光金

新光金、元富證明日暫停交易 市場揣測與併購有關

元富證 (2856-TW) 昨 (23) 日發布重訊指出，由於將有重大訊息待公布，經證交所同意明 (24) 日暫停交易，由於新光金 (2888-TW) 同樣宣布明日暫停交易，令外界聯想雙方將有併購案，市場揣測可能是新光金控可能採公開收購方式併購元富證。閱讀全文...

〈大立光股利登頂〉分析師：盈餘配發已走出可依循模式

股王大立光 (3008-TW) 昨 (23) 日召開董事會，會中決議擬對去年盈餘每股配發現金股利 72.5 元，創該公司每股股利配發新紀錄，證券分析師張陳浩指出，此一盈餘配發率大致維持去年水準，顯示大立光對於本身盈餘配發已走出一個可依循的模式，也將有助於法人未來對於大立光股價、光學產業發展的評估。閱讀全文...

〈LINE 攻電信業〉消費者檢便宜心態 恐引爆全面低價資費戰

電信業低價資費戰近日再起波瀾，電信三雄祭出軍公教人員短期 499 元 4G 吃到飽促案，限資格的促銷戰打的熱鬧之際，LINE 半途殺出，挾著品牌資源，攜手遠傳 (4904-TW) 搶進電信市場，主打 3 大資費，最高也就只要月付 499 元就可不限速吃到飽，對習慣用價格選擇電信公司的消費者來說，有一定程度的誘因，至於是否進一步引爆全面低價資費戰？業者坦言，還在密切觀察後續競業的動向。閱讀全文...

〈國碩赴日發綠債〉旗下禾迅綠電發 65 億元日幣綠債 為台灣在日發綠債首例

國碩 (2406-TW) 集團旗下碩禾 (3691-TW) 持股 100% 子公司禾迅綠電昨 (23) 日宣布，2015 年併網發電的日本福島 17MW 電廠，已成功於日本發行 16 年期綠能債券，總金額日幣 65 億元，此為台灣公司首次於日本發行綠能債券。閱讀全文...

10 年期美債殖利率即將觸及 3% 投資人憂心不已

根據 CNBC 分析報導，週一，投資人焦點多集中在美國 10 年期債券殖利率，憂心該殖利率即將觸及 3% 門檻。倫敦資本公司執行長瓊斯 (Roger Jones) 告訴 CNBC 說，「3% 是重要心理關卡，因而成為矚目焦點。」閱讀全文...