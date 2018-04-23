經濟部：3月工業生產指數月增24.59%

經濟部公布，107 年 3 月工業生產指數 117.14，較上月增加 24.59%，其中製造業增加 25.77%；經季節調整後，工業生產增加 0.19%，製造業增加 0.38%。與上年同月比較，工業生產增加 3.09%，其中製造業增加 3.20%，礦業及土石採取業減少 1.09%，電力及燃氣供應業增加 8.96%，用水供應業增加 2.43%，建築工程業減少 15.27%。與上季及上年同季比較，107 年第一季工業生產指數 108.98，較上季減少 3.45%，其中製造業減少 3.39%；與上年同季比較，工業生產增加 3.99%，其中製造業增加 3.68%。經濟部表示，3 月份製造業生產指數 119.75，再創歷史新高，年增 3.20%；綜計第一季製造業生產指數 110.72，較上年同期增加 3.68%，為連續 8 季正成長。



就行業別觀察，電子零組件業年增 6.49% 為主要貢獻來源，其中積體電路業受惠於高效能運算需求強勁，顯著增加 13.80%，惟液晶面板因需求減緩，抵銷部分增幅；化學材料業因國際油價續居高檔，及農曆年後之回補需求增強，年增 8.31%；機械設備業因全球景氣回升，企業積極投資擴廠，加上智慧自動化設備需求強勁，年增 6.00%。電腦電子產品及光學製品業因手持行動裝置、有線傳輸裝置及光學元件等需求減緩，年減 1.76%；汽車及其零件業受進口車積極搶市及外銷減少，年減 2.08%；基本金屬業因部分熱、冷軋鋼捲板產線進行設備更新，年減 0.34%。



展望未來，隨著新興科技應用漸次擴展，加上我國業者具製程領先優勢，電子零組件業可望持續成長，惟近期高階手持行動裝置需求減弱，恐約制相關產業供應鏈之成長動能；此外，全球景氣穩定成長，需求擴增，原物料價格續居高檔，智慧製造蔚為風潮，將挹注我國石化、鋼鐵及機械設備產量續增，預期第二季製造業生產可望延續成長走勢，惟貿易保護主義升溫、國際間產業競爭加劇，將影響製造業生產未來走勢。



依據調查，製造業者認為 107 年 4 月生產量將較 3 月增加之廠商家數占 13.6%，持平者占 74.1%，減少者占 12.3%，以家數計算之製造業生產量動向指數為 50.6，按產值計算之動向指數為 49.4，預期 4 月生產指數將較 3 月減少。



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