〈美中貿易戰〉關稅清單未納入台代工廠 經濟部：衝擊較原預估小

美國貿易代表署 (USTR) 公告對中國大陸 301 條款調查結果將加徵關稅的產品建議清單，針對 1333 項產品加徵 25% 額外關稅，經濟部今 (4) 日指出，清單中台廠代工的筆電、手機及平板都未納入，目前評估衝擊較 3 月底時的看好還小。

經濟部表示，USTR 公告 USTR 公布建議對中國大陸課稅清單 (HS 8 位碼) ，包括對航太、資訊及通訊科技、機器人及機械產品等 1333 項產品加徵 25% 額外關稅；估計今年美國自中國大陸進口上述產品金額約 500 億美元。

依美國海關統計，2017 年該等產品自中國大陸進口金額 464.16 億美元；主要項目包含藥品、醫療器材、鋼鐵、鋁材、機械、重電、電視機、儀器、運輸工具及船舶；在該等清單中，美國自中國大陸進口金額前 3 大類依序為機械產品 200.4 億美元 (占美國該類產品自全球進口比重 13.67%)、電機類 144.59 億美元 (20.1%)、儀器類 64.47 億美元 (9.71%)。

經濟部認為，在電子產品方面，外界關注資通訊產品可能受到影響，主要是考量台灣電子製造與零組件，例如代工廠商在中國大陸生產製造的貨品，可能因為關稅增加 25% 而受波及；但經查號列 8542 積體電路、8471 筆記型電腦與 8517 手機都未在 301 清單中，這次清單中台廠代工的筆記型電腦、手機及平板都未納入，目前評估衝擊較 3 月底的預估為小。

在機械產品方面，台灣產業機械及工具機在中國大陸的布局以大陸內需市場為主；在光學及儀器產業方面，出口面板至中國大陸主要供應其內需市場，另外，涉案產品醫療儀器及器材，使用台灣出口的原材料占比小，預估影響有限。

經濟部強調，將密切注意後續發展，並持續與公協會進行全面盤點，就出口中國大陸的中間財及在當地投資的產業，了解對台灣產業的影響；後續以加大台灣研發及生產比重、加速內需投資、提高創新能量及多元布局等因應。

經濟部指出，USTR 公告指出，各界可就清單提出評論意見，重要期程包括，5 月 15 日舉辦公聽會；欲出席公聽會陳述意見者，需在 4 月 23 日前提出要求並摘述其意見；所有書面評論意見需在 5 月 11 日前提交；公聽會後的反駁意見需在 5 月 22 日前提交，USTR 將在完成前述程序後做出最後決定。