經濟部研擬修正「營業秘密法」 防人才洩密給大陸

經濟部研擬修正「營業秘密法」，對抗中國大陸挖角台灣人才，將台灣企業的營業秘密外洩到中國大陸去。經濟部智財局表示，刑責不會增加，罰款也不會提高，修法內容將以加速偵辦及審理時程為主要目的，希望這個立法院會期能展開修法程序。

中國大陸在台灣 228 當天提出惠台 31 項政策，行政院在 2 週後，決定正名為對台 31 項措施，並公布我國的因應策略，其中，反制中國大陸頻頻對我國科技人才挖角，就是加強保護營業秘密。

經濟部智財局副局長張玉英指出，經濟部本來就打算修正營業秘密法，因為中國大陸會來挖角，希望他們把營業秘密帶過去，這是營業秘密法要防止的行為，（T）「我們未來會更加加強防範，我們的科技技術不要跑到那邊去，加速偵辦速度、訴訟速度，讓廠商把技術留在台灣。」

張玉英說，修法會增訂「秘密保持命令」，以兼顧加速偵辦及保護企業秘密。（T）「希望增訂【秘密保持命令】，檢察官發給關係人對其偵查內容所接觸到的營業秘密加以保密，這樣檢察官可以把偵查內容揭示給相關的當事人，但當事人負有保密義務。」

現在偵辦違反營業秘密通常需要 6 個月，法院審理需要 1 年，智財局希望未來可以加快偵查及審理時程，以有效抑止這類犯罪行為。

不過，修法內容並沒有打算提高刑責或是提高罰款，目前違反營業秘密法刑期 1 年至 10 年，罰款 3 百萬到 5 千萬。