日系外資調降美律目標價至130元 盤中股價下殺創九個月新低

趕在美律 (2439)4 月 30 日法說前，日系外資最新研究報告指出，無線耳機市場需求已出現放緩跡象，美律 2018 年營運恐受衝擊，重申美律評等為減碼，並將目標價由 148 調降到 130 元，衝擊今日盤中股價走勢，一度大跌 6.5 元，跌幅 4.5%，創下 138 元的近九個月新低。美律預計 4 月 30 日舉辦法說會，並公布首季財報表現。日系外資表示，美律在過去幾周股價已經修正的 15% 以上，主要係反映第一季利潤率疲弱。目前整體市場需求依舊疲軟，特別是上半年，市場對於美律預期恐仍舊偏高。



日系外資指出，美律 2018 年營運表現可能弱於市場預期，市場預估美律第二季營收將成長約 24%，但供應鏈調查顯示無線耳機的整體需求仍然緩慢，第二季雖可能獲得來自全球其他領先品牌的一些新耳機訂單，但整體銷量仍然相對較小，此目標恐難以實現。



美律公司本身看好 2018 年的娛樂部門收入增長率為 10%，日系外資認為，沒這麼容易，決定下調美律 2018 年、2019 年盈利預估 17%、1%，重申減碼評等，並將美律目標價由 148 調降到 130 元。日系外資指出，而比起美律，更看好的是致伸 (4915)。



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