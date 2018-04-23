〈國碩赴日發綠債〉旗下禾迅綠電發65億元日幣綠債 為台灣在日發綠債首例

國碩 (2406-TW) 集團旗下碩禾 (3691-TW) 持股 100% 子公司禾迅綠電今 (23) 日宣布，2015 年併網發電的日本福島 17MW 電廠，已成功於日本發行 16 年期綠能債券，總金額日幣 65 億元，此為台灣公司首次於日本發行綠能債券。

國碩從 2008 年起佈局太陽能電廠事業，國碩集團董事長陳繼明表示，2015 年併網發電的日本福島 17MW 電廠，已於 3 月 27 日透過高盛順利發行 16 年期綠能債券，總金額日幣 65 億元，年利率為 1.5%。

據悉，高盛從 2013 年起在日本發行綠能債券，目前已發行 16 筆，債券總規模達 800 億日幣，此為台灣公司首次於日本發行綠能債券。其中，壽險業認購人占 6 成、日本地區銀行業者占 4 成，採私募形式，超額認購比率為 1.5 倍以內，目前高盛在日本投資的綠能債券以太陽能電站為主，也正尋找其他再生能源標的中。

對於未來國內案場是否能到國外發行綠能債券，禾迅綠電總經理葉孟恒表示，早期電業法還不完整，綠能債券發行受限評級的取得，而現在若要發行綠債，只要證明發電規模夠大、夠穩定，就有機會拿到債券信用評級，讓台灣案場在台或到日本發債，而最終決定發債的地點，取決於取得利率何者較為有利。