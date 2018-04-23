投資者的新煩惱：市場流動性降低 耽誤交易時機

在 2008 年金融海嘯之後監管變嚴格，銀行資本規範的標準提高，導致銀行持有高風險資產減少，使銀行減少扮演買賣雙方之間的中間人角色。另一方面，投資者密切關注債券指數，對新發行債券需求大於舊債券，兩者皆導致市場流動性降低。

進入或脫手投資的能力被定義為流動性，隨著通膨加速的隱憂、貿易緊張局勢和敘利亞狀況不明，投資者注意到交易漸漸變得沒有那麼簡單。這使得部份投資者出售比預期更多的資產，避免流動性進一步減少，導致之後無法脫手。

以美股為例，美國證券交易委員會 4 月 10 日報告指出，在美股市場超過 8500 家上市公司中，有一半的公司每天的交易量低於 10 萬股。SEC 正在制定因應辦法，以提升這些小量交易股的流動性，例如可能將這些股票交易集中至單一交易所。

即使是在成熟的美債市場，流動性亦在惡化，由於交易活動趕不上債券供應量。截至 4 月 11 日的一週，聯準會的主要美債交易商，每日交易量為 4550 億美元，此數字自 2007 年以來開始下降，但美債供應量則是成長 3 倍之多。

而在期權市場中，分析師指出，由於更多的交易所和產品分散了交易量，流動性降低。Option Research and Technology Services 的數據顯示，2 月份選擇權的流動性，比 2015 年 8 月中國使人民幣貶值時還差。

此外，根據 S3 數據顯示，追蹤標準普爾 500 指數的 SPDR S&P 500 ETF，買權賣權的合約數量在 2 月份和 3 月份大幅下降，與去年同期相比下降超過 30％。

SPDR S&P 500 ETF 的買賣權合約量減少

在公司債市場上，投資者表示，他們有時必須將大筆交易，分成多筆小量訂單，才能順利完成交易，但此流程較花時間，往往使他們錯過最佳的投資價格。

高盛的經濟學家 Charles Himmelberg 在最近報告中寫道，近期市場波動加劇，使投資者有裡由擔心，市場在面臨不穩定情況下，流動性的表現將如何，若流動性不佳可會導致價格下跌，並使金融不穩定時期延長。