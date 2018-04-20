人行降準挹注流動性 羅尤美：企業獲利動能佳 看好陸股表現

為加大對小微企業支持力度，中國人行 16 日日宣布自 25 日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行之人民幣存準率一個百分點。

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，上述銀行將各自按照「先借先還」順序，使用降準所釋放之資金償還其向人行所借之 MLF(中期借貸便利)9000 億人民幣，預估一來一往仍可為市場釋放 4000 億人民幣的增量資金，緩解市場資金短缺壓力。

羅尤美表示，人行此次降準大部分的增量資金，雖將釋放予城商行與非縣域農商行，然而人行透過降準方式增加長期資金供應、減少短期工具 (MLF) 操作，進而降低整體銀行業資金融通成本，有助於長期資金面的穩定，本次降準應視為對於總體槓桿的調整控制，而非貨幣政策意向的轉變，中國定向降準的政策動作可能趨於常態化，部份中國券商預估今年仍有降準空間。

羅尤美指出，除了調節市場資金流量外，人行此次降準對於在美中貿易摩擦風險增加的情況下，也可為經濟提供緩衝，事實上中國已透過分散出口目的地與推動一帶一路政策，積極擴張經濟腹地與降低對單一國家的出口曝險，中國出口依賴度也逐步下降，出口佔 GDP 比重自 2006 年的 35.4% 降至 2017 年的 18.5%，應對外部衝擊能力提升。

隨著官方不再強調經濟高速增長，對於透過製造業出口拉抬就業的倚賴程度降低，因此中國對美國貿易具有一定的讓步空間，可擴大進口與市場開放、保護智慧財產權與停止強制技術轉讓政策等，對照近期中國領導階層的談話與政策宣示，此次美中貿易摩擦事件確實有利加速中國改革開放進程。

回到基本面，羅尤美認為，中國甫公佈第一季經濟成長率達 6.8%、符合預期，經濟數據仍透露正向訊息，預期 2018 年實質經濟成長率可望維持於 6.5% 水準的官方目標，而在新經濟產業強勁成長動能與銀行業獲利前景改善驅動下，MSCI 中國指數與滬深 300 指數今年企業獲利預估，有望分別達到 23% 與 16%。

另外，搭配評價水準偏低優勢，以及中國存託憑證 (CDR) 推出與 MSCI 納 A 等題材發酵，雖短線仍有美中貿易摩擦訊息干擾，但仍看好全年度中國股市 (包含 A 股、H 股與 ADR) 表現，投資人可採取分批加碼策略或透過亞洲區域型基金、金磚國型基金進行佈局。