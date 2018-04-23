世界銀行通過增資130億美元 中國投票權升至第三位

外電報導指出，世界銀行 (World Bank) 確認增資 130 億美元，中國投票權升至第三位。世界銀行於美國當地時間上週六 (21 日) 在華盛頓召開的春季年會期間宣布，130 億美元的增資計畫已獲股東壓倒性支持通過。



世界銀行上一次增資發生在 2010 年。世界銀行在官方網站發布的消息中說，130 億美元的增資計畫包括向旗下的國際復興開發銀行和國際金融公司分別增資 75 億美元和 55 億美元。



世界銀行行長金墉當天表示，此次增資完成以後，世界銀行每年平均貸放金額可以從 2017 年的 600 億美元，以及 2018 年預期的 800 億美元，提高至 1,000 億美元，並且一直延續到 2030 年。



金墉對世界銀行各股東的大力支持表達了感謝，他認為在歷經 3 年的艱難協商後，此舉是對世界銀行的信任投票。



日本共同社報導稱，此次增資之後，中國在世界銀行的投票權較之前上升了 1.26 個百分點，比重達到 5.71%，上升至第三位，僅次於美國和日本。美國和日本的比重則均略有下降，分別降至 15.87% 和 6.83%，但仍然占據著第一和第二的位置。



投票權反映成員國對世界銀行運營的影響力，其比重是根據經濟規模和各國對世行的貢獻度等因素決定的。根據世界銀行的規則，任何重要的決議必須由 85% 以上的表決權決定，美國的投票權雖然有所下降，但仍超過 15%，美國的一票仍有關鍵性的否決權。



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