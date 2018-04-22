高盛：關鍵動力「熄火」 未來兩周美股波動性將增加

摘要：由於財報公布前企業通常不進行庫藏股，未來幾周 80% 的標普 500 企業都進入了他們傳統的庫藏股「空窗期」。而對於美股來講，公司庫藏股已經是眼下最重要的支柱。

美股財報季來臨，雖然市場預計靚麗第一季財報將對美股構成支撐，但在此期間美股卻面臨另外一個潛在風險。

高盛分析師 David Kostin 在近日的報告中寫道，由於財報公布前企業通常不進行庫藏股，未來幾周 80% 的標普 500 企業都進入了他們傳統的庫藏股「空窗期」。這意味著在未來幾周時間內，雖然規則上沒有禁止，但他們往往會避免進行庫藏股。Kostin 還指出，從數據上來看，歷史上四月也是市場上庫藏股最清淡的月份。

報告稱，這不僅將對股價造成衝擊，而且還將推升股市波動性。由於沒有了公司對自家股票的支持，自 2000 年開始，市場在庫藏股空窗期的波動性通常會高於非空窗期。

那麼這個「空窗期」將會持續多久呢？報告指出，等未來兩周大多數公司都公布了財報，各家公司就將重啟庫藏股大潮，並且將維持今年以來的強進勢頭。

高盛預計，受今年公司大量海外資金回流和川普減稅的推動，預計 2018 年標普 500 公司的庫藏股金額將達到 6500 億美元，年增率增速 23%。在大規模庫藏股的推動下，空窗期後美股的波動性也將回落。

高盛指出，今年以來，公司庫藏股已經成長為美股上漲的最大動力。截至目前標普 500 的庫藏股規模已經達到 2050 億美元。其中科技股庫藏股規模爆棚，達 900 億，占到 44%，這也和今年科技股的大漲趨勢相吻合。

華爾街見聞此前也曾多次提到，庫藏股近年來美股增長的重要支撐。尤其是今年的庫藏股規模將創下四年新高，受到了華爾街投行的高度期待。除了剛才提到的高盛，摩根大通更是預計，2018 年標普 500 企業股票庫藏股規模將達到 8420 億美元。該行稱，如果企業給予股東的回報利潤超過 100%，庫藏股規模還有進一步上升空間。

『新聞來源／華爾街見聞』