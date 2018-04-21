貿易戰、晶片戰之後，中美還有一場農業戰即將開打

摘要：中美一直在關於農業補貼等問題上爭執不下，導致 WTO 的農業談判深陷僵局。預計這將持續到 WTO 將於 6 月召開的農業會議上。WTO 副總幹事沃爾夫周五敦促成員國找到打破僵局的方案，推進停滯不前的農業貿易談判。

中美兩國在鋼鋁、晶片等領域輪番交手之後，下一個重點關注領域可能是農業。

世界貿易組織（WTO）將於 6 月召開一場為期兩天的農業會議，屆時，作為成員國的中美都將派代表出席。在此之前，WTO 美國籍副總幹事沃爾夫（Alan Wolff）敦促成員國找到打破 WTO 農業談判僵局的方案。

在周五於北京出席中國農業展望大會時，沃爾夫發表演講稱，世貿組織成員國致力於提高透明度和推進停滯不前的農業貿易談判對於促進全球農產品貿易的持續增長至關重要：

WTO 每一個成員國都應當作出努力，特別是主要貿易國。成員國應當打破目前的談判僵局，攜手合作，以取得符合所有國家利益的積極成果，減少多邊貿易中的緊張局勢。

儘管沃爾夫並未點名具體的 WTO 成員國，但眾所周知，中國和美國一直在農業談判中僵持不下，才造成這場談判耗時已久、仍未結束。美國要求中國作出更大承諾，減少對其農業的補貼等措施，中國則要求美國承擔額外承諾以作為回報。

不久之前，中國針對美國的貿易保護政策展開反擊，相繼宣布對來自美國的進口大豆徵收 25% 的關稅、對進口高粱徵收相當於貨物價值 178.6% 的高額保證金。美國出口的大豆有 62% 都流入中國市場。

路透船運數據顯示，中國商務部通知發布後的數小時之內，駛向中國的高粱運輸船中至少有 5 艘改變了航向。根據美國農業部（USDA）的出口檢驗數據，共有 20 艘共裝有逾 120 萬噸美國高粱的船隻正在海上航行，價值超過 2.16 億美元。

美國共和黨參議員 Chuck Grassley 此前稱，美國農業常是各國對美國進行報復的一貫目標。美國大豆協會主席海斯多費爾呼籲川普政府以「建設性」的姿態解決與中國的貿易糾紛，而不是靠「懲罰性」的措施，以避免讓美國豆農的利益受到嚴重傷害。

中國是美國農產品的第二大出口市場，僅次於加拿大。華爾街日報稱，一旦中國將農產品貿易爭端擴大到美國的豬肉、水果、堅果等其他產品，美國的農業經濟就將隨之下滑。

最關鍵的問題是，這次或許和以往的農業貿易戰不同，因為目前正值美國農業經濟處於下行狀態。「它真的會傷害美國的農產品生產商和出口商，」美國 Produce Marketing Association 副總裁 Richard Owen 這樣說。

WTO 敦促提高透明度

沃爾夫對美國提出的需要提高透明度的問題表示贊成，他稱：「談到 WTO 的透明化規則，成員國的表現不算最理想。未能及時且準確地通知各國的政策，尤其是在農業和漁業補貼方面，阻礙了成員國遵守現有規則、履行承諾的努力。」

他還表示，「重要的是，由於對成員國在執行方面的努力的準確描述缺失，導致我們對當前農業貿易政策現狀的集體認知與理解模糊不清。這種情況已經影響到世貿組織在許多領域的談判。一段時間以來，代表團在重要的談判問題上被蒙在鼓裡。這種情況需要糾正，它阻礙了談判進展，並可能導致貿易衝突。」

沃爾夫還敦促成員國之間展開合作，希望將全球貿易體系保持在規則基礎之上：

如果沒有一個充滿活力的貿易體系，我們就不會看到全球經濟在過去七年間令所有國家都繁榮發展的巨大擴張。成員國之間缺乏合作將加劇緊張局勢，增加不確定性，擾亂包括農業在內的國際市場，對農業生產者、弱勢消費者、全球農產品供應鏈和投資者構成真正的危險。

『新聞來源／華爾街見聞』