金正恩宣佈停止核試與射洲際彈道導彈

據北韓中央通訊社今天報導，北韓勞動黨在 20 日召開中央委員會第七屆第三次全體會議，通過有關廢除位於北韓鹹鏡北道吉州郡的豐溪里核子試驗場的決定書，並宣佈從今天起，全面停止核子試爆和試射洲際彈道導彈行為。（王長偉 首爾報導）

韓聯社今天引用北韓媒體消息報導，北韓最高領導人金正恩在會議上表示，在朝鮮半島地區，正在形成追求和平的新潮流，國際政治格局正在發生巨變。

金正恩在會議上還表示，核開發的全工程，以科學方式循序漸進進行，核武器實戰化事業，已完全得以驗證，在此情況下，北韓不必再進行任何核子試爆和試射中遠程導彈以及洲際彈道導彈，因此決定廢除北部核子試爆場。

北韓勞動黨在全會的決定書說，停止核子試爆是為推進國際社會核裁軍的重要進程，北韓將積極參與國際社會，有關全面停止核子試爆的努力。若國際社會不對北韓發起核武威脅，北韓就決不會利用核武器，在任何情況下，不會轉移核技術。決定書還宣佈，為了實現朝鮮半島與世界的和平與穩定，北韓將與周邊國家和國際社會，保持緊密溝通與對話。

金正恩對在 2013 年 3 月的全會上通過的核武與經濟建設並舉路線表示，歷史偉業已得到貫徹，現階段集中精力搞經濟建設是新的戰略路線。他說，在北韓穩步發展成為世界級的政治思想強國、軍事強國的現階段，全黨全國將集中力量投入社會主義經濟建設，這是北韓勞動黨的戰略路線。這就意味著，北韓提出「集中力量搞經濟建設」新路線，替代此前的「核武與經濟建設並舉」路線。