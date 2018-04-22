IMF春季年會：所有國家都緊盯中美貿易戰 但毫無緩解跡象

4 月 16 日至 22 日，國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行 2018 年春季年會在美國華盛頓舉行。今年，一個兩國間的爭端成了無形中的焦點：中美貿易戰。G20 財長在承認中美之間劍拔弩張對全球經濟構成潛在威脅的同時，卻又對此話題避之不及。

各國財政高官接連呼籲兩國通過對話而非單邊關稅來解決問題，並警告稱，中美貿易戰或將對全球經濟復甦造成威脅。

與此同時，美國仍將錯誤歸結在「實施不公平貿易政策的國家」身上。美國財長姆努欽在聲明中稱，「美國堅信，不公平的全球貿易行為阻礙了美國和全球經濟的強勁增長，對全球經濟造成了持續性拖累。」

姆努欽還表示，IMF 應該強力敦促其成員國廢除貿易和非關稅壁壘，保護知識產權。

法國財長勒梅爾則認為，捲入中美貿易戰，對法國而言徒勞無益。他還稱，如果冒着多邊秩序崩潰的風險加入貿易戰，對任何人都沒有好處，對世界經濟來說也絕對不是好事。

不過，據阿根廷財長 Nicolas Dujovne 透露，G20 各國財長並未在會議上正式討論針對貿易的具體措施。但德國央行行長 Jens Weidmann 稱，G20 高官一致認為，貿易必須惠及所有國家。

Business Times 對此評論稱，對於帶領全球度過金融危機並防止下一次經濟蕭條的 G20 集團而言，「放過」貿易話題是一次驚人的疏忽。

與此同時，中美之間的「互懟」仍在繼續。在年會上，姆努欽還呼籲 IMF 和世界銀行共同行動，更清楚地記錄不斷增長的債務數額。《華爾街日報》評論稱，此舉顯然是針對中國的「一帶一路」倡議。

面對美國的步步緊逼，中方毫不示弱，措辭十分強硬。

有報導稱，美國稱中國政府可能支持某些企業進行間諜活動，並點名華為、中興、聯想。中國外交部發言人華春瑩對此回應稱，如果美方的政策都是建立在各種「可能」之上，那將是「不負責任且危險的」。

此外，在回應一名記者有關美國財政部正考慮通過緊急權力法和相關安全審查限制中國在美敏感投資的問題時，華春瑩表示，最近美國在中美高科技領域動作頻頻，說到底是暴露了美方「只能我有，不允許你有」的霸權心態。

必須要指出，美國頻頻以國家安全為由對中美高科技領域的貿易投資設限，顯然是以國家安全為名，行貿易保護主義之實。

『新聞來源／華爾街見聞』