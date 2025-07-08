2025-07-08 06:00

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南美國家阿根廷總統米萊近來做出了讓國際社會震驚的舉動，選擇與中國加強經貿合作，直接向美國農產品發起競爭。這項決定發生在川普即將訪中、試圖推動美國農產品重返中國市場的敏感時刻，米萊此舉無疑是對美國的背叛。

2019年來首見！3萬噸阿根廷大豆運往中國 米萊為何突然背叛川普？（圖：Shutterstock）

中國《北向財經》報導，阿根廷裝載 3 萬噸豆粕的貨輪正駛向中國。這是自 2019 年以來，中國首次從阿根廷採購豆粕。阿根廷表示，這筆交易只是開始，若進展順利，後續還將有更大規模的豆粕出口至中國。這項舉動不僅讓中阿經貿關係迅速升溫，也讓美國農產品在中國市場的份額面臨挑戰。

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米萊與川普的關係曾被視為「鐵桿盟友」。在去年美國總統大選期間，當川普深陷官司、外界普遍認為其勝選無望時，米萊卻親自前往海湖莊園為其加油助威。

川普勝選後，米萊更是第一位受邀訪問白宮的外國領導人，但這種親密關係在經貿利益面前似乎變得脆弱。

米萊在競選期間曾多次公開表示拒絕與中國合作，並發表一些爭議性言論，但現實是，隨著川普對中國農產品加徵關稅，中國採取反制措施後，米萊迅速調整策略，積極擁抱中國市場，搶奪美國農產品的份額。

為打開中國市場，米萊採取了多項措施。首先，他大幅降低阿根廷農產品的出口稅。米萊上台前，阿根廷大豆和豆粕的出口稅分別為 33% 和 31%。他上任後，將兩者統一為 33%，今年進一步下修至 31%。

此外，阿根廷的豆類產品價格也極具競爭力。目前，中國從巴西進口的大豆價格為每噸 438 美元，從美國進口的價格為 414 美元，而從阿根廷進口的大豆價格僅為 361 美元，豆粕價格為 360 美元。這種價格優勢無疑增強中國進口商的選擇意願。

報導指出，米萊為何會做出如此 180 度的大轉彎，不惜得罪美國也要與中國加強合作？從本質上說，米萊和川普都是典型的商人思維，他們的政策選擇更多基於實際利益而非意識形態。米萊上台後推行的「休克療法」已初見成效。今年首季阿根廷 GDP 年增 5.8%，成長速度超過全球大多數國家，通膨率也從去年的高點降至 43.5%，預計全年通膨率將降至 20% 左右。

值得注意的是，阿根廷經濟的復甦與中國市場的開放幾乎同步。自去年第三季起，中阿貿易額開始逐月成長，今年前 5 月雙方貿易總額達 74.62 億美元，年增 43.5%，中國已成為阿根廷第二大貿易夥伴，僅次於巴西。

米萊逐漸意識到，與中國合作才是阿根廷經濟復甦的關鍵。中國是全球最大的農產品進口國，擁有 13 億人口的龐大市場，阿根廷的大豆和牛肉在中國市場有著不可取代的優勢。

此外，阿根廷的鋰礦儲量位居全球第三，而中國作為全球最大的工業國，對鋰的需求量龐大，這種經濟結構的互補性為兩國合作提供了廣大空間。貨幣互換協議的續約也進一步鞏固了雙方的經貿關係。