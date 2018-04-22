〈觀察〉打造彰化綠金之都 不妨學習丹麥漁業城市轉型精神

30 年的光陰，讓丹麥第五大城埃斯比約 (Esbjerg) 從早期的漁港，躍身成為丹麥離岸風電產業樞紐，把時空拉回台灣來看，彰化縣長魏明谷發現彰化外海擁有綠金寶藏後，挾著天然資源優勢，要將彰化打造成綠金之都，但在缺乏離岸風電建置經驗下，或許可效仿丹麥精神，將現有優勢轉化為淘金路上的墊腳石。

為深入了解丹麥離岸風電產業發展經驗，鉅亨網實際走訪丹麥，從踏入離岸風電相關產業的當地人們口中，歸納出同一個共通點，「朝著目標共同努力前進」，他們深信，只要共同努力朝著目標前進，就可能成功做出改變。

也因此，有些人來自天然氣產業、有些來自漁業，有的已過不惑之年、有的甚至年過半百，但他們放棄原先的工作，決定轉換跑道，便是相中離岸風電產業的前景，也願意為了這新興產業的發展，共同努力、互相學習。對他們來說，離岸風電是個能為世界帶來潔淨能源的產業，何以有不努力發展的理由？

除朝同一目標共同努力外，相較於台灣人事件發生時總是先咎責的性格，丹麥人的「不咎責」文化，或許也是成就離岸風電產業大國的原因之一。

在參訪當地廠商時，從全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 到風機製造大廠三菱重工維特斯 (MHI Vestas)，羅列的工作守則中，都有一行規範標明著「Not to Blame」，錯誤或意外發生了，不將矛頭指向彼此或互相責怪，而是找出問題源頭，著手處理解決。

除了協助埃斯比約轉型為離岸風電樞紐的丹麥精神外，政策完備與否、如何透過離岸風電商機實際帶動漁港轉型，如何以供應鏈研發技術優勢，帶動國內離岸風電產業蓬勃發展，並吸引人才進入離岸風電產業等，都是必須取經的現實層面要素之一，但若能仿效丹麥人的精神，或許能讓現實層面因素少走些冤枉路。