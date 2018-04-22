〈走訪離岸風電大國〉從漁業城市到離岸風電心臟 看丹麥第五大城的轉型之路

位於丹麥西南部、緊鄰北海邊的埃斯比約 (Esbjerg)，1970 年代時，還是一座漁業城市，擁有發達的漁港及 700 艘漁船，隨著時代的推進，這座城市從漁業轉型為天然氣產業，再從石油業走入離岸風電產業，從 2000 年起，埃斯比約逐漸成為丹麥離岸風電產業的心臟，三分之一的工作機會來自能源產業，其中超過 1 成為離岸風電產業工作。

埃斯比約為丹麥第五大城，成立於 1868 年，農漁業是當時最大的產業，隨著港口越趨繁榮，這座城市也不斷擴張成長，到 1970 年代時，埃斯比約還有約 700 艘漁船，整座城市嗅起來有濃濃的魚味，不過，1970 年代起，石油與天然氣產業開始蓬勃發展，原先以農漁業為主的城市，逐漸走向能源開採產業。

1990 年代，丹麥開始進入離岸風電產業，到了 2000 年，埃斯比約港口所有權由丹麥中央政府，移轉至地方政府，埃斯比約真正邁向能源都會 (EnergyMetropolis)，而將未來投注於這座港口的決策，也讓埃斯比約快速擴張，逐漸成為丹麥離岸風電產業的樞紐城市。

這座城市本身具備的優勢，及居民們共同具備的城市精神，是讓埃斯比約成功從漁業城市轉型為離岸風電樞紐的關鍵，包括漁民們長年對海象與海洋的了解與觀察、石油與天然氣從業人員的鑽探技術等經驗轉換後，都成為離岸風電產業發芽茁壯的養分之一，且埃斯比約居民們深信著，共同努力朝著目標前進，就可能成功做出改變。

從數據來看，丹麥的離岸風電相關工作高達 62% 在埃斯比約，11.5 萬人口中，約 13500 人從事能源產業工作，且丹麥高達 75% 的風機，由埃斯比約港口負責出口，如埃斯比約市長 Jesper Frost Rasmussen 所言，離岸風電不是這座城市唯一的產業，卻是最重要的一個。

為吸引更多高學歷與技術人才來到這座城市，如何提供良好的生活機能與居住品質，成為 Rasmussen 面臨的新課題，他找來了丹麥知名建築師事務所 Bjarke Ingels，要為年輕人打造學生公寓 Esbjerg Tower，提供喜愛與朋友分居的丹麥年輕人居住，讓更多年輕人願意加入離岸風電產業。

30 年的光陰，讓埃斯比約從早期的漁港，躍身成為丹麥離岸風電產業心臟，把時空拉回台灣來看，彰化縣長魏明谷發現彰化外海擁有綠金寶藏後，挾著天然資源優勢，要將彰化打造成綠金之都，或許可學習埃斯比約的轉型經驗，將現有優勢轉化為淘金路上的墊腳石。

埃斯比約港口等待運送的風機塔架與機艙罩。(記者林薏茹攝)