鉅亨網記者吳承諦 2026-06-07 10:23

PC 品牌大廠 COMPUTEX 2026 全面搶攻邊緣運算與人工智慧代理人商機，華碩 (2357-TW) 日前宣布深化智慧邊緣體驗策略，首度對外公開個人化人工智慧代理平台，而技嘉 (2376-TW) 則結盟三大醫學中心，全面秀出人工智慧應用落地成果，並積極搶入實體 AI 以及 Agentic AI 領域。

在智慧醫療業務方面，技嘉董事長葉培城看好相關布局將有助於優化獲利結構，隨今年到明年產品逐步放量，可望為財務帶來實質正面助益，華碩也預期旗下基於代理架構的人工智慧將為臨床工作流程帶來可衡量效益，成為未來業務擴展的重要觸角。

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針對醫療機構極為敏感的個人隱私痛點，技嘉推出結合邊緣運算技術的 GX10 架構人工智慧迷你電腦，並與國泰綜合醫院、臺大醫學中心和台北榮總等醫療體系合作，將慢性阻塞性肺病與間質性肺病的影像辨識輔助系統導入臨床，華碩則推出次世代陪伴型機器人與智慧服務機器人 ASUS Kairo，藉由專屬知識庫平台避免產生幻覺，更攜手醫院透過 B2B2C 管道租借給病人回家進行自主照護。

在工業與實體世界交匯的自主移動機器人領域，各廠同樣展現強烈布局決心，致伸（4915-TW）協同聯發科（2454-TW）展示自研自主移動機器人，改採聯發科以 ARM 為基礎的系統單晶片架構，鎖定人力老化且高所得的美日市場搶攻非紅供應鏈商機，華碩也推出搭載 NVIDIA Jetson Thor 平台的 PE3000N，將強大的實體人工智慧能力帶到邊緣端，聚焦人形機器人與自動化設備部署。

為了因應資料中心的高強度算力與高密度散熱需求，雲端基礎設施成為品牌廠的科技基石，華碩推出採用 NVIDIA Vera Rubin NVL72 的液冷機櫃解決方案，微星（2377-TW）亦發表基於 NVIDIA MGX 架構的 6U 液冷 AI 伺服器 CG681-S6093，最高支援 8 張 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本圖形處理器，全面賦能企業布署工業級基礎設施。

除了超大規模資料中心，地端運算怪獸與工作站同樣是本次展覽亮點，微星首度展示桌邊型超級電腦 MSI Edge MA7 N AI+，採用統一記憶體技術直接調用 128GB 隨機存取記憶體，預計今年秋天發售，華碩則推出 ExpertCenter Pro ET900N G3 桌上型工作站，採用 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop 桌上型超級晶片，將強悍運算力直接帶上個人桌面。