歐元區3月通膨增長不如初值 歐洲央行QE退場態度恐更謹慎

歐元區 3 月份物價年成長速度較初值緩慢，這是歐洲央行（ECB）長期戮力達成通膨目標的新挫折跡象。

歐盟統計局週三公布，3 月份物價年升 1.3%，較前月的 1.1% 上升，但卻較初值 1.4% 下降，且初值本身就已令人意外的低水位了。

歐元區通膨率 (近一年以來表現) 圖片來源：tradingeconomics

該局也公布，2 月份營建工程較前月下降 0.5%，只較去年同期上升 0.4%，創下自 2017 年開年以來最低數值。

2017 年歐元區經濟成長速度創十年來最快，但顯然在今年第一季放緩速度，2 月份工業生產連續第三個月下降，為 2012 年以來最長下滑趨勢，也一直有跡象顯示各調查結果意外疲弱，如製造業和服務業採購經理人調查、零售銷售數據，以及家庭與企業信心指數。

低於預期的通膨加上放緩的成長，這可能加強 ECB 在考慮刺激措施退場時機和速度時的謹慎態度。

為了回應去年下半年意外強勁的成長記錄，ECB 一月時將每月購債規模砍半，並預計今年年底之前讓 QE 退場。

雖然 3 月通膨數據較預期低，但也算是終止了連續三個月的通膨下降（先前三個月通膨大致因能源價格而下降）。經濟學家認為，這將是未來幾個月穩定上升的起步，今年稍晚通膨可能就會觸及 ECB 的目標，但這樣的說法恐怕只是短暫的。

波動較低的核心通膨（不含高變動項目，如能源和食物）預計創下更慢的上升速度，該衡量數據在過去 5 年來從沒有高於 1.2%，若能超越這個水準，就意味著央行有重大進展可考慮進一步支撐經濟，但 3 月份該核心通膨速度仍持平在 1.0%。

歐洲央行管理委員會將在 4 月 26 日宣布政策決定，但分析師預計不會看到太多新消息，反而是 6 月份的會議比較重要，因為決策者屆時可以更清楚第一季的放緩究竟是暫時現象還是延續下去的現象。

多數經濟學家預期看到回彈，因為德國金屬和電子業遭受不尋常的寒冷氣候和罷工影響，這是今年開年表現疲弱的主因。國際貨幣基金（IMF）在週二公布的最新全球經濟展望報告，將歐元區今年成長預期自一月時預估的 2.3% 上修至 2.4%。