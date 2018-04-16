Dreyfus 基金經理人：看好日本與歐洲 正在做空美元

紐約梅隆資產管理公司的債券基金經理認為，美國之外的國家經濟成長預期將增強，因此做空美元，看多日元以及挪威克朗。同時，該基金經理指出，西班牙國債將是下個投資機會，而歐洲國貨幣表現將優於美元。

紐約梅隆資產管理的全球固定收益主管 Brendan Murphy，負責管理 11 億美元的 Dreyfus International Bond Fund，他表示，如日本和英國等國家的成長將高於預期，因此帶動匯率，因此相對日元和挪威克朗，他正在賣空美元。

Murphy 表示：「對我們來說，美元仍看起來很貴，我們正處於美元貶值趨勢的初期」，而他認為日元現在「非常便宜」，到年底時，可能會升至 1 美元兌 100 日元。

根據彭博社的數據，Dreyfus 基金在過去一年的回報率為 11％，擊敗 98% 的同行。 僅管聯準會從去年以來升息 4 次，但仍然無法帶動美元，2017 年彭博美元現貨指數下跌 8.5％，而受到中美貿易緊張局勢，以及美國雙赤字的影響下，美元指數持續下跌續跌勢。

彭博美元現貨指數持續下滑 (資料來源: 彭博)

Murphy 指出，在美國貨幣政策緊縮情況下，市場已有所定價，而從貨幣的角度來看，隨著其他國家央行在未來幾年開始緊收貨幣政策，這些貨幣將升值和趕上美元。

Dreyfus 基金還購買與日本通膨掛鉤的債券，Murphy 預計日本的通膨將會出乎預期，即使目前離日本央行 2％的目標還有一段距離。

以下為 Murphy 其他看法的摘錄。

1. 葡萄牙債券是去年最大的貢獻者

葡萄牙的債券相對便宜以及擁有高殖利率，同時信用也在改善，但投資新興市場的投資者並沒購入，因為葡萄牙為已開發市場，而投資已開發市場的投資者也未購入，因為覺得葡萄牙沒有道他們的投資標準。但葡萄牙的國債殖利率正持續下降，利差縮小。

2. 西班牙是下一個機會

我們喜歡 30 年期的債券，4 月份時，評級機構穆迪將西班牙國債評級從 Baa2 升至 Baa1，我們認為只要利差還存在，那就會是我們關注的焦點。

3. 歐洲外匯表現優於美元

我們喜歡新興市場貨幣，如阿根廷比索與哥倫比亞比索，我們看好歐元兌美元的表現，但我們對其他歐洲貨幣更看好，我們喜歡斯堪的納維亞貨幣和英鎊。