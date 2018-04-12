歐洲央行會議紀要：普遍擔憂貿易衝突風險

摘要：歐洲央行公布 3 月貨幣政策會議紀要。紀要稱，歐洲央行對貿易衝突風險存在普遍擔憂，並指出歐元的強勢並非完全歸因於宏觀環境。歐央行認為移除寬鬆貨幣政策的傾向不應當被錯誤解讀，對與市場溝通方式的漸進調整是有必要的。

台北時間周四，歐洲央行公布 3 月貨幣政策會議紀要。

會議紀要顯示，歐洲央行理事會成員普遍表達了對貿易衝突風險的擔憂，並且認為目前全球經濟風險偏下行。

3 月初，川普簽署對進口鋼鐵徵收 25% 及對鋁徵收 10% 關稅的行政命令，隨後引發全球對貿易戰的擔憂。 歐央行也在政策會議中對與美國之間的貿易戰風險表達了關切。

根據這份會議紀要，歐央行認為，歐元在過去的升值尚未對需求產生明顯的影響，外匯是一個「明顯的」不確定性來源，並補充說道歐元的強勢並非完全歸因於宏觀環境。

歐洲央行也表達了對歐元的擔憂：

「近期歐元匯率和金融狀況的發展部分反映了人們對貨幣政策的看法正不斷變化。貿易保護主義的風險日益增加，市場敏感度提高，而國內經濟基本面沒有得到進一步改善。」

歐央行同時認為移除寬鬆貨幣政策的傾向不應當被錯誤解讀，並且對與市場溝通方式的漸進調整是有必要的，債券購買結束後仍需寬鬆貨幣政策支持經濟。

歐央行還表示對通膨路徑的信心加強，但通膨向目標靠攏的進程是逐漸的。

有委員提出，目前通貨膨脹率在中期範圍內接近實現可持續調整的標準，但多數委員認為目前取得的進展還不夠。

歐洲經濟持續成長，通膨率回升只是時間問題，因此歐央行有能力縮減刺激措施

歐洲央行會議紀要過後，歐元 / 美元短線下跌 10 多個點。

此前，歐洲央行在公開聲明中表示，每月 300 億歐元的資產購買計劃將持續至 2018 年 9 月底，如有必要將持續更長時間，直到通膨路徑出現可持續的調整。

值得注意的是，歐洲央行調整了有關資產購買的措辭，去掉了「如果展望惡化，將增加購債規模或持續期限」的表述。

周二，歐央行管委兼奧地利央行行長諾沃特尼曾表示，歐洲央行可能將存款利率從 - 0.4% 上調至 - 0.2%，以開啟升息進程。

他呼籲歐央行繼續推進這一進程，以確保它能夠採取漸進的方式，並從存款利率開始。自 2014 年中期以來，歐洲存款利率一直處於負值區間。

『新聞來源／華爾街見聞』