歐股盤前─市場關注財報、油價表現 指數期貨走揚

市場持續關注企業財報表現，原油價格攀至 2014 年以來新高，週四 (19 日) 歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週四下午 2 點 22 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.09%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.04%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.09%。

上週美國原油庫存意外下降，市場憂心供給吃緊，原油價格攀至 2014 年以來新高。

週三，西德州中級原油上漲 1.95 美元，收於每桶 68.47 美元；布蘭特原油期貨上漲 1.90 美元，收於每桶 73.48 美元。

油價攀高，能源生產商股價走揚，週三在能源、運輸類股撐盤下，標普 500 指數連續第 3 天收漲。

週三，標普 500 指數收漲 0.1%，道瓊指數下跌 0.2%，那斯達克指數上漲 0.2%

美國對俄鋁的制裁，使全球金屬市場動盪不安，週三包括金價、鈀金、鋁價、鎳價皆走高。

歐洲產業消息方面，法國媒體業者 Vivendi、機器人製造商 ABB，以及聯合利華 (Unilever)，都將於倫敦時間週四上午公布營收。

經濟數據方面，德國 Ifo 經濟研究院將於倫敦時間週四上午 9 點，公布商業景氣指數。