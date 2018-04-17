美國4月份NAHB住宅營建商信心指數略降至69 惟仍在18年高點附近

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 4 月份住宅營建商信心略微下滑，但是仍在 18 年來高點附近，無損於住房市場亮麗前景。美國全國住宅建商協會 (NAHB) 公佈的數據顯示，根據該協會與富國銀行 (Wells Fargo) 共同彙編的 4 月份建商信心指數由前月的 70，向下滑落至 69。而去年 12 月份數據為 74，為 1999 年 7 月以來的高點。



此前彭博社調訪經濟專家得出的預估中值為 70。儘管 4 月份數據有所滑落，但是仍高於歷年平均水準，顯示開發商預計抵押貸款利率的上揚對需求影響不大。



由於指數高於代表榮枯關鍵指標的 50，意味著認為市況好轉的比重偏多。該指數自 2014 年 6 月來一直位於 50 以上。這項 1985 年 1 月首度發表的指數曾在 2009 年 1 月時觸及空前低點 8 的水準。



此前 NAHB 方面曾表示，建築商主要關注建材價格上升，以及勞工短缺的問題。不過，稅率下調預料會推動獲利上升，以及住屋需求穩定，都強化建築商的信心。



此外，4 月份買家客流指標持平在前月 51 的水準。當月份的單戶住宅銷售指數由前月的 77，降至 75。衡量未來 6 個月銷售前景的指數，則是由 78，降至 77。



NAHB 信心指數 2016 年以來維持在 58 至 74 的區間，顯示出營建商對前景大致持正面看法。



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