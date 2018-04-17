過度自動化的弊端？特斯拉二度暫停Model 3生產4-5日

《Buzzfeed》報導，特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 員工表示，公司暫時關閉了加州 Fremont 工廠的 Model 3 生產四到五天。

今年二月下旬，該工廠第一次關閉生產，當時特斯拉發言人向媒體聲明，「我們的 Model 3 生產計畫包含 Fremont 工廠和 Gigafactory 1 工廠的停機時間，這是用來改善自動化和系統化處理瓶頸，以提升生產速率，這非異常現象，事實上像這類加速生產的過程蠻常見的。」

Model 3 對特斯拉未來至關重要，預約訂單已超過 40 萬輛。

但在關閉生產的前幾天，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk ）甫在推特上發文說「特斯拉過度自動化生產是個錯誤。」

特斯拉上一季沒有達到 Model 3 的生產目標，當時馬斯克以「生產地獄」來形容製程瓶頸。過去 6 個月，該公司在加速生產 Model 3 的同時，也戮力讓電池加速生產，且需要修繕的零組件比例相較高。

過去一週，公司曾面臨報導稱其低報工廠工傷人數，但公司回應該篇報導是「與工會直接合作者所發的極端主義意識形態攻擊，他也不了解工傷回報系統如何運作。」同時，特斯拉也疲於應對大量的瑕疵汽車零組件問題。

特斯拉週一盤後下跌 0.4%，今年迄今該公司股價已下跌 6.5%，遜於大盤表現。S&P 500 今年迄今上漲 0.2%。