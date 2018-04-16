美國3月破產聲請年增63% 川普稅改非元凶 Fed縮銀根才是

美國 3 月份第 11 章破產聲請數較去年同期激增 63%，達 770 件，創下 2011 年 4 月以來最高水準。當時聲請件數達 789 件，因企業仍在經濟大衰退後努力求生。

根據美國破產研究所 (ABI) 的數據，下表顯示 2011 年至 2018 年第 11 章破產聲請的件數趨勢，紅點是過去 6 年每一年的 3 月份，今年 3 月年增 299 件，這是自經濟大衰退以來，任何月份年增件數第二高的紀錄，僅次於去年 12 月年增 366 件的記錄，而圖上黃點表示過去 6 年的每年 12 月。

美國第 11 章破產其目的是以「重組」來拯救企業，使企業擺脫無力償債的困境，重新恢復生機和活力。按照第 11 章的要求，企業將憑藉未來收益支付部分或全部債務，而不是通過出售財產來支付。為此，第 11 章規定了一系列支持破產公司的條款，以增加其持續經營的可能性。

破產聲請有季節性影響因素，通常以 4 月份報稅季節為高峰，所以提前在 3 月暴增對 4 月來說並非好事。而 12 月前後一般是破產聲請的低水位，除了去年 12 月較前一月暴增 61% 創下 2013 年 4 月以來最高水位以外，但今年 3 月狀況更糟糕，聲請件數已達 2011 年 4 月以來最多。

原本去年 12 月的狀況可能是特例，因為隨後今年的 1 月和 2 月又回到一年前的水準，但今年 3 月又出現暴增，創下經濟大衰退以來第二高點。

下表是去除季節性影響後，第 11 章破產聲請件數的年度變化，紅色線條表示較去年上升，藍色線條反之，請注意 2015 年和 2016 年油氣爆漲的影響，以及最近的實體崩潰的影響。但現在它不僅僅是實體崩潰了。



第 11 章破產聲請是有變動性的，為了弭平變動性並消除季節影響，可以將 3 個月移動平均作為年度變化來看，例如基於 1,2,3 月的 3 月份年度平均變化，這個走勢就會清楚一些，可顯示這並非曇花一現。

目前為止，實體零售業倒閉占一部分，自 2016 年以來有各種規模的零售業倒閉而聲請第 11 章破產，但隨後轉而進入更糟糕的清算，例如玩具反斗城。

去年 12 月第 11 章破產激增，但經濟狀況還可以，去年 Q4 經濟甚至比前幾年都還好，然而，前幾年的破產聲請件數卻少得多。如果零售商破產不再是造成聲請件數激增的主因，或許川普推出的新稅制就是幕後的推手。

破產企業的債權人和股東都知道，他們在舊企業稅 35% 的情況下以下可以註銷 2017 年的虧損，讓政府負擔。2018 年，新稅制增加了不確定性，但企業股東和債權人知道，今年發生的虧損會面臨 21% 新稅制，所以政府只會負擔 21% 虧損。

但這邏輯不再適用今年 3 月，所以 12 月份激增的情形可能混合了稅務考量還有企業信貸環境急劇惡化等因素。

這表示，經濟已經到了「信貸循環」的末期，Fed 正努力推動升息並緊縮財政條件，疲弱的公司清償帳務的時間更緊迫，成功償還者也要面臨更高的借款成本。某些產業受創尤其嚴重，例如實體店面的零售商，他們就度過了悲慘的三月，但現在其他產業也瀰漫此氣氛，例如專門的次級汽車貸款機構。

次級抵押貸款拖欠率已經飆升至 1996 年 10 月以來的最高水位，金融危機後，較小型的貸款業者紛紛投入此領域，其中一些由私募股權公司提供支持，其中已有 3 家進入破產或倒閉，而在其破產聲請的文件中也遍佈著詐騙和誤導等的指控。