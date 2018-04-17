馬斯克為無聊公司籌資1.13億美元

《Axios》報導，根據 SEC 文件，企業狂人馬斯克（Elon Musk）2012 年創立的「無聊公司（Boring Company）」已籌資 1.13 億美元新創基金。

無聊公司為大眾運輸和貨物運輸挖掘隧道，目前正尋求開發四個地區性項目，包括東西海岸計畫、連結 D.C 特區和巴爾的摩的環路，以及芝加哥市中心和 O'Hare 機場之間的一個環路。

馬斯克的願景是以每小時 125 至 150 英里的速度用「電動滑輪」運送人員或貨物，這是一種他稱之為「循環」的技術。這些隧道有朝一日也可能用於「超級環路」運輸，這是一種更快的真空驅動技術，可以每小時 600 英里的速度移動「吊艙」。包括 Virgin Hyperloop One 在內的多家公司正致力於開發超級環路技術，該技術最早由馬斯克於 2012 年提出。

雖然 SEC 文件沒有揭露新一輪的籌資中有哪些投資者，但 SpaceX 工程師 Steve Davis 被列為董事，而 Neuralink 總裁 Jared Birchall 也被列為高階管理人員。

無聊公司先前以出售單價 500 美元的「火焰噴射器」聞名，開賣僅一天就創下銷售 350 萬美元的佳績，四天後 2 萬把銷售一空進帳 1000 萬美元。