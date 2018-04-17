美市第1季回顧：小而敏捷型完勝大型基金

著名的美國投資者，包括 Nelson Peltz 和 William Ackman 因美國第一季度股市不優，使其基金報酬率小虧，而小型基金們則小漲。

投資者報告，Peltz 的自去年底最大資金押注 P&G (PG-US) 的 110 億美元 Trian 基金今年前 3 個月虧損約 4%，而押注 Chipotle 墨西哥餐廳 (CMG-US) 失手和退出奶昔營養品賀寶芙 Herbalife (HLF-US) 的 Ackman 的 80 億美元 Pershing Square 基金報酬率下跌 5.7%。

近期槓桿對沖型基金的表現不如傳統型基金，近期市場似乎對於成長型股票較優待，而槓桿對沖型熱愛的「被市場低估股」似乎表現普通。

小型基金如 Daniel Plants 的 2 億美元 Voce Capital 上漲 7.9%，James Mitarotonda 的 Barington Capital 也上漲 6.8%。較小的基金激進槓桿對沖傾向於小公司，而成果速度也較快速。

這個季度對美國的大多數投資者來說都非常艱難，美國總統川普的貿易政策使 S&P 500 損失了 1.2%，自 2015 年下半年以來的第一個下滑季度。

來自 Lazard 的數據顯示，第一季度雖然報酬率下降，但整體對沖基金則砸下了 250 億美元及 73 起新的高層重組活動。對沖基金研究數據顯示，平均積極槓桿基金損失 1%，落後於平均傳統型對沖基金的 0.4%。

2018 年初，業內最受人矚目的對沖基金如 Daniel Loeb 的 Third Point 報酬率下跌了 0.7%，而 Jeffrey Smith 的矚目重組型基金 Starboard Value 報酬率只上漲了 0.71%。ValueAct 基金報酬率成長 1.6%，但儘管獲得了回報，2 月份則告訴客戶它計劃退還 15 億美元的資本（減少操作資金）。

另外一些公司的虧損增加了。David Einhorn 著名的 Greenlight Capital 第一季就損失了 14%，而 Glenn Welling 的 Engaged Capital 下滑 7.9%，Scott Ferguson 的 Sachem Head Capital 損失約 5%。Jana Partners 也下跌 2.4%。

第一季的慘狀有眾多原因，但由於投資組合不同，而短期持股不討好報酬率，各專家說法不一。