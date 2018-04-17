認為個資醜聞不會持續太久 貝萊德旗下最大基金大舉購入臉書

知情人士透露，貝萊德旗下最大的基金，在 3 月份增加對社群平台臉書的股票持有，使其成為該基金持有股票的第 6 位，暗示著該基金認為，臉書因遭建橋分析不當使用用戶數據的個資醜聞，不會延燒太久。

貝萊德 (BLK-US) 是全球最大的資產管理公司，共管理著 6.32 兆美元，而旗下的環球資產配置基金 (Global Allocation Fund) 由 Dan Chamby、Russ Koesterich、David Clayton 與 Kent Hogshire 操作，管理 367 億美元的投資。

不願具名的知情人士表示，由於貝萊德不討論個股，所以無法具體透露環球資產配置基金在 3 月份購買臉書 (FB-US) 股份的時間點與數量。臉書和貝萊德都拒絕評論。

根據環球資產配置基金網站和湯森路透的數據，截至 3 月 30 日，臉書成為該基金持有股票的第 6 名，但在基金中占比仍不到 1%。目前沒有最新數據，根據 1 月 31 日所揭露的訊息，該基金持有 183 萬股臉書的股份，當時臉書的占比排在第 16 位。

環球資產配置基金持有最多的股票為蘋果 (AAPL-US)，占該基金 2.24%，該基金除了持有數百家公司的股票之外，同時持有黃金和其他商品，所以單一公司在基金中占比都不會太高。

在《紐約時報》和《觀察家報》於 3 月中旬報導臉書用戶個資外洩事件後，臉書股價已下跌 10%，去年迄今則是下跌 6%，16 日股價收於每股 164.83 美元。

臉書股價日線走勢圖

市場上有許多看空臉書的投資者，臉書執行長 Mark Zuckerberg 前往國會出席聽證會時表示，公司對於資安的投資，「將顯著影響我們未來的盈利能力。」根據 S3 Partners 的數據，臉書被賣空的金額為美國第 7 大，空單餘額總額達 52.2 億美元的公司，空單餘額在 4 月份增加 4.47 億美元，今年迄今增加 11.1 億美元。

儘管如此，對於其他投資者來說，臉書的個資醜聞，為他們創造了一個投資的機會，該公司的營收增長仍是最快速的之一，而根據華爾街分析師對臉書未來 12 個月的利潤所預估的本益比，臉書股票正將近公司史上最便宜的水平。

對於貝萊德來說，購買股價下跌的臉書股票，可能有望提振環球資產配置基金的表現。