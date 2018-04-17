這個高槓桿神器被封殺 3大類私募哭了！

據期貨業內人士透露，中國期貨風險子公司與私募基金的場外期權業務被叫停，存量業務到期自動終止，不得續期。中信、海通、國信、中信建投、長城等 5 家券商，4 月新增外場外期權業務近 9 成，受衝擊程度較大。此外，這次暫停券商與私募開展場外期權業務，3 類私募將受影響。

香港《文匯報》報導，路透社引述華東一期貨公司高層表示，接到中國期貨業協會通知，子公司與私募基金的場外期權業務停掉了，新業務不准再做，存續業務到期後不得展期。

上周券商與私募基金的場外期權業務已被叫停，這意味着個人借道進行場外期權交易的又一個「高槓桿神器」被封殺。

場外期權業務的主要參與者是商業銀行、私募基金、券商、期貨公司風險管理子公司等。早前有業內人士透露，業內有一些私募存在拆分場外期權份額售予個人投資者的狀況，這可能是此次叫停私募基金場外期權的主要原因。

上周二 (10 日) 中國證券業協會下發類似的通知，要求自 4 月 11 日起暫停券商與私募基金的場外期權業務，存量業務到期自動終止不得續期。

大陸媒體曾報導，中國期貨業協會去年 9 月底曾下發通知要求，期貨風險管理公司不得與個人客戶開展衍生品交易服務，同時風險管理公司應立即開展自查工作。

至於哪些券商受影響？《中國基金報》報導，據中國期貨業協會 4 月 11 日公布的場外證券業務開展情況報告顯示，今年 4 月，證券公司開展權益類場外金融衍生品初始交易 6220 筆，場外衍生品名義本金規模新增 1049.55 億元 (人民幣，下同)，月增 36.48%。期權交易集中度上升 4%、互換交易集中上升 1%，場外期權與收益互換集中度分別為 88.09%、93.16%。

從最新的證券公司場外衍生品 4 月交易量排名來看，中信證券、海通證券、中金公司、廣發證券和國信證券 4 月新增名義本金合計排名前 5，其中，在期權業務方面，中信證券、海通證券、國信證券、中信建投證券以及長城證券名次靠前，5 家新增初始名義本金合計為 564.99 億元，佔 4 月場外期權業務新增總量的 88.09%。換言之，4 月新增的場外期權業務近 9 成都出自這 5 家券商。

因此，此次監管層叫停券商場外期權私募通道，對券商而言，特別是上述規模佔比較大的券商，受到的影響會更大一些。不過，也有業內人士表示，場外期權的規模不算很大，所以此次監管措施對券商的影響整體不會很大。

根據中國證券業協會最新公布的數據，4 月，證券公司開展期權交易初始名義本金月初存量為 2236.73 億元，月末存量為 2256.75 億元。

另一值得關注是，目前在券商的場外期權業務中，私募是比較活躍的對手，以名義金額計，在 4 月新增期權交易中，私募基金佔比達 28.19%，不及商業銀行 31.47% 的佔比。

這次暫停券商與私募開展場外期權業務，主要對 3 類私募有影響：1) 主策略做衍生品的私募。2) 股票多頭策略的私募。3) 策略較集中在做場外衍生品交易的私募。

私募普遍認為，場外期權市場發展的前景很廣闊，但確實存在諸多不規範的地方，需要監管加以整頓，制定規則和門檻，更有利於行業發展。短期來看，應該會收得比較緊。