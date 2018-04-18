無懼美國升息和貿易戰 新興市場債券前十強出列 投資掌握3原則

無懼美國升息和美中貿易戰干擾，新興市場債券基金今年來表現亮眼，根據統計，環球新興市場強勢貨幣債券基金績效表現，不僅去 (2017) 年無懼美國升息，平均繳出 2.69% 正報酬，今年中美貿易摩擦發生迄今，仍力守 0.75% 的正報酬績效。展望後市，建議布局上可掌握新興政府債、美元計價和高殖利率債券等 3 原則。

根據 Lipper 統計，52 檔境內外環球新興市場強勢貨幣債券基金績效，2017 年全年度前 4 強基金報酬高達 6.6% 至 13.6%，包括摩根新興市場高收益債券基金、NN (L) 新興市場債券基金、摩根新興市場債券基金、法巴百利達全球新興市場精選債券基金等。而今年 3 月下旬中美發生貿易衝突以來，環球新興市場強勢貨幣債券基金逆勢抗跌，部分甚至繳出逾 1% 的報酬率。

摩根新興市場高收益債券基金經理人郭世宗分析，今年來新興債躍升為市場寵兒，買氣大幅優於高收益債市，主要是因新興市場債具備息收與成長等利多。

此外，新興市場高收益債無畏美國升息循環，主要是透過具有強健基本面的較高收益債券型資產，例如成長動能較高的新興市場區域債券，以降低信用、公債殖利率短線震盪，對於固定收益投資部位的衝擊，預期在整體新興國家經濟向好下，新興高收益債後市看升趨勢未變。

郭世宗建議，在美國緩步升息環境下，投資布局上，可掌握政、美、利等投資策略，「政」是指聚焦新興政府債，穩健掌握新興成長力；「美」是要挑選美元計價債券，降低匯率波動；「利」則是專注高殖利率債券，藉此提高票息收入保護。